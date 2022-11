Saiba onde assistir o jogo do Atlético MG hoje x Cuiabá (10/11/22)

Na briga pela Libertadores, o Atlético Mineiro enfrenta o Cuiabá nesta quinta-feira, a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Com transmissão para todo o Brasil, o jogo do Atlético MG hoje é válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Atlético vem de derrota para o Botafogo, enquanto o Cuiabá empatou com o Palmeiras.

Que horas é o jogo do Atlético MG hoje?

O jogo do Atlético MG hoje vai começar às 20h (Horário de Brasília), direto do Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha, devem estar atentos com a diferença de horário.

O Mineirão tem capacidade para 62 mil torcedores. O espaço deve contar com a presença dos torcedores nesta quinta para o duelo importante ao Galo, já que briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Como assistir jogo do Atlético MG hoje no Premiere?

O jogo do Atlético MG hoje vai passar no Premiere, a partir das 20h (Horário de Brasília). Dá para assistir na TV ou também no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv.

O pay-per-view só está disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade. Isso significa que você deve pagar o pacote de canais de futebol se quiser assistir aos jogos no Premiere de qualquer lugar do Brasil.

Também dá para assinar o pay-per-view no GloboPlay, plataforma de streaming da Globo. Acesse www.globoplay.globo.com e, se você já é assinante, pode apenas trocar o seu pacote. Caso não seja, dá para optar por um que tenha o Premiere.

SKY: 230 até 244 (632 a 640 no HD)

CLARO: 220 até 228 (721 a 728 no HD)

VIVO: 150 até 159 / 770 até 777 / 781 até 782

OI: 342 até 352 (340 até 341 / 353 até 357 no HD)

Como assistir jogo do Galo hoje online?

A plataforma de streaming GloboPlay retransmite as imagens do jogo do Galo nesta quinta-feira para todos os usuários do produto.

Se você é assinante do serviço, pode acompanhar no aplicativo direto do celular, tablet, computador ou smartv, de acordo com a sua preferência. É só acessar a plataforma com o email e a senha do usuário, procurar por "Premiere" e encontrar o jogo entre Atlético MG e Cuiabá na programação.

Você pode assistir o GloboPlay no aplicativo do celular ou também no navegador, além do tablet, computador ou smartv, se o aparelho for compatível.

+Quando a Seleção Brasileira chega no Catar? Tudo sobre a estreia na Copa 2022

Informações de Atlético MG x Cuiabá no jogo de hoje

Com 52 pontos, o Atlético Mineiro segue vivo na briga por uma vaga na fase preliminar da Libertadores da próxima temporada. O elenco perdeu para o Botafogo na última rodada, mas nem por isso caiu na tabela. Nesta quinta, deve entrar com força total em seu elenco para buscar os três pontos além de jogar em casa, o que o torna favorito. Até aqui são 13 vitórias, 13 empates e dez derrotas.

Já o Cuiabá, por outro lado, ocupa a 16ª posição com 38 pontos somados em nove vitórias, 11 empates e 16 derrotas na temporada. O time tem poucas chances de ser rebaixado enquanto briga com Atlético GO e Ceará. Porém, precisa levar os três pontos para casa se quiser afastar o perigo da degola.

Provável escalação do Atlético MG: Everson; Mariano, Jemerson, Réver, Dodô; Jair, Otávio, Nacho Fernández; Zaracho, Vargas e Ademin.

Provável escalação do Cuiabá: ​Walter: Joaquim, Paulão, Alan Empereur, Igor Cariús; Rafael Gava, Marcão, Camilo; Jonathan Cafú, André Luís e Deyverson

🏥 DM Informa! O meio-campista Pedrinho segue na transição para os gramados. Nesta quarta-feira (9), realizou trabalhos com bola junto aos companheiros. 💪🐔 pic.twitter.com/jk0g9xcPIq — Atlético (@Atletico) November 9, 2022

FICHA TÉCNICA:

Data: Quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

