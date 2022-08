Jogo do Bahia hoje ao vivo onde vai passar ao vivo e horário (31/08)

Nesta quarta-feira, 31 de agosto, o jogo do Bahia hoje ao vivo vai ser contra a Ponte Preta, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão. Buscando se manter na vice-liderança da tabela, confira onde assistir ao jogo do Bahia hoje ao vivo no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, com transmissão ao vivo.

A Ponte Preta soma 33 pontos e ocupa a 12ª posição, enquanto o Bahia vem na vice-liderança

Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje ao vivo terá transmissão do SporTV e Premiere, às 21h30 (Horário de Brasília).

Com exclusividade nos direitos de transmissão da Série B, os canais exibem todas as emoções do confronto para todos os estados do Brasil, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, só pode ser acessado por valor extra na mensalidade com pacotes entre R$ 59,90, até R$ 89,90 ao mês.

Pelo celular ou computador, o torcedor pode acessar a retransmissão de ambos os canais através do aplicativo de streaming GloboPlay, disponível em qualquer lugar apenas para assinantes. Para o torcedor que já é membro da plataforma, basta acessar o aplicativo seja no celular, tablet, computador ou até smart TV.

Para aqueles que não são, podem encontrar o produto no site www.globoplay.globo.com por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas,

Arbitragem: Rafael Traci

VAR: Adriano Milczvski

Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalações de Ponte Preta x Bahia hoje

A equipe da Macaca não tem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Provável escalação da Ponte Preta: Caique França; Artur, Guilherme Oliveira, Mateus Silva, Igor Marques; Wallisson Luiz, Leandro Barcia, Moises; Elvis, Fessin e Lucca.

O Bahia ainda não pode contar com Luiz Otávio e Matheus, lesionados.

Provável escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier, Luiz Henrique; Patrick de Lucca, Lucas, Daniel; Ricardo Goulart, Jacaré e Matheus Davó.

Classificação da Série B do Brasileirão 2022

A Série B do Campeonato Brasileiro é disputada em 38 rodadas, com vinte equipes disputando por pontos corridos na temporada. Os times jogam para alcançarem a parte de cima da tabela de classificação, onde apenas quatro vagas estão disponíveis para o acesso da elite do futebol brasileiro.

Na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a terceira divisão.

1 Cruzeiro – 57 pontos

2 Bahia – 47 pontos

3 Grêmio – 44 pontos

4 Vasco – 42 pontos

5 Londrina – 38 pontos

6 Sport – 37 pontos

7 Ituano – 36 pontos

8 CRB – 36 pontos

9 Tombense- 36 pontos

10 Sampaio Corrêa – 34 pontos

11 Criciúma – 34 pontos

12 Ponte Preta – 33 pontos

13 Novorizontino – 32 pontos

14 Chapecoense – 29 pontos

15 Brusque – 28 pontos

16 Vila Nova – 28 pontos

17 CSA – 27 pontos

18 Operário PR – 26 pontos

19 Guarani – 26 pontos

20 Náutico – 21 pontos

Próximos jogos:

PONTE PRETA:

Chapecoense x Ponte Preta – Sábado, 03/09 às 19h – Série B do Brasileirão

Ponte Preta x Sport – Quarta-feira, 07/09 às 19h – Série B do Brasileirão

BAHIA:

Bahia x Tombense- Sábado, 03/09 às 19h – Série B do Brasileirão

Criciúma x Bahia – Quinta-feira, 08/09 às 19h – Série B do Brasileirão

