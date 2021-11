Jogo do Bahia x Cuiabá ao vivo, escalação e horário hoje (21/11)

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Bahia e Cuiabá se enfrentam neste domingo, 21, na Arena Fonte Nova. A bola rola a partir das 19 horas, mas com transmissão no pay-per-veiw para todo o país. Saiba então onde assistir jogo do Bahia x Cuiabá ao vivo e tudo sobre o duelo.

Onde assistir jogo do Bahia x Cuiabá ao vivo?

A partida entre as equipes hoje, 21, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto em tempo real pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data : 21 de novembro 2021

: 21 de novembro 2021 Horário : 19 horas (horário de Brasília)

: 19 horas (horário de Brasília) Local : Arena Fonte Nova – Salvador (BA)

: Arena Fonte Nova – Salvador (BA) Onde assistir jogo Bahia x Cuiabá ao vivo: Premiere

Tricolor precisa da vitória para fugir do Z-4

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Bahia é o atual 17º colocado – primeiro time dentro da zona do rebaixamento. No entanto, a equipe Tricolor segue na caça para escapar da degola. Em caso de derrota, o clube não é ultrapassado na tabela, mas fica mais longe do objetivo de escapar do Z-4.

Por outro lado, a equipe do Cuiabá tem 42 pontos e está com seis de vantagem para a equipe baiana, que abre a zona do rebaixamento. Embora as chances de queda sejam mínimas, uma vitória do Dourado neste domingo, praticamente garante o clube na Série A e fica nova è frente da degola.

Qual a provável escalação de Bahia x Cuiabá hoje?

Em busca do triunfo, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A vitória para o Tricolor Baiano ajuda o clube na luta para evitar o rebaixamento, já para os mato-grossenses os três pontos afastam o time da degola. Veja abaixo então a provável escalação do jogo Bahia x Cuiabá, que terá transmissão ao vivo na TV.

Bahia: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel, Lucas Mugni e Juninho Capixaba; Rossi (Raí Nascimento) e Rodallega.

Cuiabá: Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê, Rafael Gava (Camilo) e Max ; Felipe Marques e Jenison.

As equipes se enfrentaram no primeiro turno pela 15ª rodada, mas com empate em 1 a 1. Relembre:

