Jogo do Botafogo e Operário-PR hoje AO VIVO e horário (15/11)

Em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2021, Botafogo e Operário-PR se enfrentam nesta segunda-feira, 15, às 16 horas. O confronto ocorre no Estádio Nilton Santos, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir o jogo do Botafogo e Operário-PR hoje ao vivo e tudo sobre o duelo.

Onde assistir jogo do Botafogo e Operário-PR hoje?

O jogo do Botafogo x Operário-PR hoje ocorre a partir das 16 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 15 de novembro 2021

Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos – Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir jogo do Botafogo x Operário-PR hoje ao vivo: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Líder da Série B, o Botafogo tem a oportunidade de abrir quatro pontos de vantagem na primeiro posição e garantir sua vaga na próxima Série A. O Fogão vem de empate na última rodada diante da Ponte Preta, mas não perde há sete partidas no campeonato.

Por outro lado, a equipe do Operário-PR vem de vitória no Brasileirão e abriu sete pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. Na 12ª posição, uma vitória leva o time para a primeira parte da tabela e deixa o clube em situação mais confortável para encerrar o campeonato.

Qual a provável escalação de Botafogo e Operário-PR?

Em busca do triunfo na 36ª rodada do Brasileirão da Série B, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. Às 16 horas, a bola rola para o jogo do Botafogo e Operário-PR hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo no Premiere. Veja então abaixo os prováveis times:

Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Carli e Carlinhos; Luís Oyama, Pedro Castro, Warleu e Marco Antônio; Diego Gonçalves e Rafael Navarro.

Operário-PR: Thiago Braga; Lucas Mendes, Fábio Alemão, Odivan e Fabiano; Leandro Vilela, Rafael Chorão e Marcelo; Thomaz, Paulo Sérgio e Felipe Garcia.

