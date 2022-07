Jogo do Corinthians sub 20 hoje ao vivo, domingo (31/07)

O confronto da oitava rodada do grupo B no Brasileirão sub 20 recebe o duelo entre Corinthians e Vasco, às 16h (horário de Brasília), neste domingo, 31 de julho, no Parque São Jorge, em São Paulo. Onde assistir o jogo do Corinthians sub 20 hoje ao vivo e todas as informações o torcedor confere no texto a seguir.

O jogo do Corinthians sub 20 hoje ao vivo terá transmissão da BAND às 16h (horário de Brasília). O site da emissora retransmite de graça as imagens de graça para todo o país.

Pela TV aberta, o torcedor pode curtir as emoções de Corinthians e Vasco neste domingo pela BAND, com transmissão para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar e curtir ao vivo.

Online, o site da emissora (www.band.uol.com.br) exibe as imagens de graça para todos os usuários, disponível também pelo celular através da plataforma para celular, tablet e computador.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Parque São Jorge, em São Paulo.

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan

Corinthians e Vasco no Brasileirão Sub 20

É disputa de liderança no grupo B do Brasileirão! O Corinthians segue na vice-liderança com 13 pontos, contabilizando quatro vitórias, um empate e duas derrotas em sete partidas disputadas. O elenco alvinegro joga em casa neste domingo e por isso terá a vantagem do seu lado diante de um forte oponente. São 12 gols marcados e somente três sofridos.

Do outro lado, o Vasco segue na liderança do grupo com 14 pontos, ou seja, precisa da vitória neste domingo se quiser manter-se na ponta da tabela. Em caso de empate, continua na liderança por mais tempo. O elenco carioca tem até aqui quatro vitórias, dois empates e uma derrota, com 15 gols marcados e cinco sofridos apenas.

Jogos da oitava rodada do Brasileirão Sub 20

Válidos pela oitava rodada do Brasileirão na categoria, a disputa continua acirrada entre os dois grupos. Todas as vinte equipes entram em campo, com dez jogos no fim de semana.

Mesmo sem clássico, a rodada promete trazer bons resultados que vão movimentar a classificação. Dessa maneira, confira todos os jogos do Brasileirão Sub 20 e horário da rodada.

Sexta-feira (29/07):

Atlético MG x Fortaleza – 15h

Sábado (30/07):

Flamengo x Ceará

Santos x Athletico PR

RB Bragantino x Grêmio

Fluminense x Chapecoense

Bahia x Palmeiras

Atlético GO x Internacional – 10h

Cruzeiro x São Paulo – 11h

América MG x Botafogo – 16h

Corinthians x Vasco – 16h

