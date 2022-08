Jogo do Corinthians sub 20 hoje: onde assistir e horário (15/08)

O jogo do Corinthians sub 20 hoje vai ser contra o América Mineiro, segunda-feira em 15 de agosto, pela partida de ida nas quartas de final do Brasileirão na categoria. Com início às 16h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio SESC Alterosas, em Belo Horizonte. A transmissão e as informações você confere no texto abaixo.

Onde vai passar jogo do Corinthians sub 20 hoje

O jogo do Corinthians sub 20 hoje vai passar no SporTV, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal é responsável por exibir todas as emoções do confronto nesta segunda-feira. No entanto, só está disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Online, o streaming Globo Play é a opção disponível apenas para assinantes através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Data: Segunda-feira, 15/08/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio SESC Alterosas, em Belo Horizonte

Arbitragem: Murilo Francisco Misson Junior

Onde assistir jogo do Corinthians sub 20 hoje: SporTV e Globo Play

América MG e Corinthians no Brasileirão Sub 20

Para chegar até aqui, o América terminou em 3º lugar no grupo A do Brasileirão Sub 20, contabilizando 18 pontos conquistados na primeira fase. Foram cinco vitórias, três empates e uma derrota, carimbando o passaporte até as quartas de final da competição.

Do outro lado, o Corinthians é o grande favorito no jogo desta segunda-feira, mesmo fora de casa. Na vice-liderança do grupo B com 17 pontos, garantiu-se com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, o que caracteriza um boa campanha do Timão. Até aqui, foram 17 gols marcados e 5 gols sofridos.

Quartas de final do Brasileirão Sub 20

Os times de Internacional, Flamengo, América Mineiro, São Paulo, São Paulo, Athletico, Vasco e Palmeiras disputam as quartas de final do Brasileirão Sub 20, a categoria de base da competição. Somente quatro avançam para a semifinal.

A fase é jogada no sistema ida e volta, onde os confrontos acontecem em 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 21 de agosto. Lembrando que não tem gol fora de casa no Brasileirão da categoria.

Os confrontos foram definidos seguindo com o chaveamento da CBF, descrito no regulamento do torneio. Como os quatro primeiros de cada grupo se classificam, o chaveamento é o seguinte: o 1º colocado do grupo A joga contra o 4º do grupo B, o 2º lugar do grupo A contra o 3º do grupo B assim por diante.

Confira os resultados das quartas de final no Brasileirão Sub 20 nos jogos de ida.

Internacional 1 x 1 Flamengo

São Paulo 3 x 1 Athletico PR

Vasco x Palmeiras

América MG x Corinthians

