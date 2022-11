Corinthians e Santos se enfrentam nesta sexta-feira, 4 de novembro, pela primeira partida da final no Paulista Sub 20 na temporada

Onde assistir jogo do Corinthians sub 20 hoje e horário da final (04/11)

Nesta sexta-feira, Corinthians e Santos disputam a primeira partida na final do Campeonato Paulista sub 20 na temporada. Com início às 20h (Horário de Brasília), o jogo do Corinthians sub 20 hoje vai ser na Arena Barueri, no interior paulista com transmissão de graça para todo o público.

Quem vencer o jogo desta sexta garante vantagem para o jogo de volta na final paulista.

Onde assistir jogo do Corinthians sub 20 hoje no Paulistão

O jogo do Corinthians e Santos sub 20 hoje vai passar no Eleven Sports, Estádio TNT e Youtube, às 20h (Horário de Brasília) para todo o país ao vivo e de graça.

A final do Paulistão na categoria não tem transmissão pela TV. Mas dá para assistir de graça no canal do Paulistão no Youtube ao vivo às oito da noite. A plataforma está disponível pelo navegador ou no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Outras opções são o Eleven Sports, plataforma gratuita (www.elevensports.com) e o straeming Estádio TNT para assinantes no aplicativo ou site (www.estadio.com).

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Arena Barueri

TV: Sem transmissão

Online: Eleven, Youtube, Estádio TNT e Youtube

Arbitragem: Guilherme Francisco Maciel

Como vem Corinthians e Santos na final de hoje?

Para chegar até aqui, o Corinthians teve de passar por grandes desafios. Pela primeira fase o time ficou em primeiro lugar no grupo com 25 pontos, enquanto na segunda terminou novamente na liderança com 12 pontos. Pela terceira fase terminou em segundo lugar com 10 pontos. Nas quartas de final o Timão venceu a Ferroviária e na semifinal o São Paulo.

Do outro lado, o Santos garantiu-se também na liderança do grupo doze com 27 pontos. Depois, na segunda fase, novamente em primeiro com 13 pontos e pela terceira fase com 15 pontos na liderança. Nas quartas de final o Peixe passou pelo Ibrachina e na semifinal a Portuguesa.

Escalação do Corinthians: Kauê; Leonardo, João Pedro, Murillo, José Vitor; Vitor Alves, Kayke, Ryan, Arthur; Pedro Henrique e Pedro Henrique Silva.

Escalação do Santos: Eduardo; Derick, Kevyson, Carlos Eduardo, Hyan; Jair Paula, Miguel Angel, João Victor; Enzo, Ivonel e Fernando Paiva.

Quando é o jogo de volta na final do Paulistão sub 20?

A partida de volta na final do Campeonato Paulista sub 20 entre Santos e Corinthians será disputada em 12 de novembro, sábado, na Vila Belmiro às 17h (Horário de Brasília).

A transmissão também será realizada pelo Eleven Sports, Estádio TNT, e Youtube pelo Paulistão de graça e ao vivo para todo o país.

Quem vencer o jogo desta sexta-feira garante a vantagem no duelo de volta. O elenco de melhor campanha joga em casa, ou seja, o Santos realizará a volta na Vila Belmiro. Em caso de empate, os pênaltis decidirão o campeão paulista na categoria Sub 20.

