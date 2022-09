Jogo do Cruzeiro hoje na Globo ao vivo: horário e como assistir (4/9)

Encerrando a 28ª rodada da Série B do Brasileirão, o torcedor quer saber se tem jogo do Cruzeiro hoje na Globo ao vivo? A equipe mineira enfrenta o Criciúma neste domingo (4/9), a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Líder absoluto da tabela, a Raposa busca os três pontos para ficar mais perto do acesso até a elite.

Jogo do Cruzeiro hoje na Globo vai passar?

O jogo do Cruzeiro hoje vai passar na Globo, SporTV e Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Além disso, o torcedor tem a possibilidade de assistir de graça pelo GloboPlay, streaming pelo celular.

Pode comemorar torcedor, porque a partida da Raposa pela rodada da Série B do Brasileirão vai passar na Globo, disponível apenas para todo o estado de MG! De graça, basta o torcedor sintonizar e curtir todas as emoções do time do coração, com Rogério Corrêa, Henrique Fernandes e Janette Arcanjo na transmissão.

Para o torcedor que mora fora do estado mineiro, a opção é acompanhar ou pelo SporTV ou no Premiere, disponíveis em todas as operadoras de TV por assinatura por todo o território nacional.

Existe ainda a opção de assistir a partida da Série B pelo GloboPlay, plataforma de streaming que retransmite de graça pelo seu aplicativo tanto para celular, também pelo navegador entre tablet, computador e na própria smart TV. Basta acessar www.globoplay.globo.com ou o aplicativo, cadastrar-se com e-mail e senha no site da Globo, clicar em “Agora na TV” e aí pronto.

Cruzeiro e Criciúma

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Marielson Alves Silva

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Rodada: 28ª do Campeonato Brasileiro da Série B

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e GloboPlay

Como estão Cruzeiro e Criciúma no Brasileirão Série B?

Líder com folga na Série B do Brasileirão, o Cruzeiro busca os três pontos neste domingo para fica ainda mais próximo do acesso até a primeira divisão. Com 58 pontos, tem oito de vantagem com relação ao segundo colocado e se vencer hoje, pode se distanciar ainda mais para ser o campeão, para a alegria da torcida. O time mineiro soma dezessete vitórias, sete empates e três derrotas, com a melhor defesa e o melhor ataque da Série B, com 37 gols marcados e apenas 15 sofridos.

Fique de olho em: Luvannor e Edu

Se o Cruzeiro vencer: Aumenta a sua vantagem na liderança

Do outro lado, o Criciúma busca chegar até a parte de cima da classificação onde quem sabe poderá brigar por uma vaga na primeira divisão do Brasileirão. Em 9º lugar, o time contabiliza nove vitórias, dez empates e oito derrotas com 28 gols marcados e 24 sofridos, em aproveitamento de 45%.

Fique de olho em: Hygor e Caio Dantas

Se o Criciúma vencer: Pula três posições

Últimos jogos:

CRUZEIRO:

Cruzeiro 4 x 0 Náutico – Sexta-feira, 26/08 – Brasileirão da Série B

Sampaio Corrêa 1 x 1 Cruzeiro – Terça-feira, 30/08 – Brasileirão da Série B

CRICIÚMA:

CRB 0 x 0 Criciúma – Sábado, 27/08 – Brasileirão da Série B

Criciúma 2 x 0 Grêmio – Terça-feira, 30/08 – Brasileirão da Série B

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida do Cruzeiro.

Próximos jogos de Cruzeiro e Criciúma:

CRUZEIRO:

Cruzeiro x Operário – Quinta-feira, 08/09 às 21h30 – Brasileirão da Série B

CRB x Cruzeiro – Sábado, 17/09 às 20h30 – Brasileirão da Série B

CRICIÚMA:

Criciúma x Bahia – Quinta-feira, 08/09 às 19h – Brasileirão da Série B

Atlético Catarinense x Criciúma – Domingo, 11/09 às 15h – Campeonato Catarinense Série B

Viu isso? Quando vai ser a final da Libertadores 2022? Data e estádio