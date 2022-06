Que horas é o jogo do Flamengo hoje X Atlético-MG e onde assistir (19/6)

Que horas é o jogo do Flamengo hoje, que enfrenta hoje, domingo, o Atlético Mineiro pela 13ª rodada no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Sem vencer por quatro rodadas, o desempenho do Galo preocupa o torcedor, que passa a pressionar cada vez o técnico Mohamed. O elenco mineiro é o atual campeão brasileiro, ocupando a 6ª posição da tabela do Brasileirão com 18 pontos. Durante a semana empatou sem gols com o Ceará.

O Flamengo, por outro lado, mandou embora a sua onda de azar após vencer o Cuiabá na última rodada da competição por 2 x 0. Sob o comando técnico de Dorival Junior, substituto do português Paulo Sousa, o elenco carioca atingiu a 10ª colocação com 15 pontos no total.

Que horas é o jogo do Flamengo hoje

O horário do Flamengo hoje x Atlético MG será às 16 horas. Além de saber que horas é o jogo do Flamengo, fique atento a exibição: a partida vai passar ao vivo na Globo e Premiere.

Pela TV aberta, o canal da Globo transmite o duelo de graça entre Atlético Mineiro e Flamengo neste domingo, 19 de junho, para todo o Brasil, menos para os estados de SP, GO, MT e MS, com narração de Luís Roberto e comentários de Roger Flores, Fábio Junior e Sandro Meira Ricci.

Para quem já está acostumado, o Premiere também vai exibir o futebol do Brasileirão para todos os usuários da TV fechada, disponível somente em operadoras por assinatura. Isso porque o Premiere é um pacote de canais de futebol da Série A e B por valor extra na mensalidade. Renata Silveira vai narrar, enquanto Henrique Fernandes e Pedrinho comentam.

Para assistir online, o Globo Play e Canais Globo disponibilizam as imagens do jogo de hoje ao vivo para todos os assinantes entre os estados do Brasil. Você pode curtir o serviço de streaming no celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do jogo do Flamengo hoje ao vivo:

Data: 19/06/2022

Que horas é o jogo do Flamengo hoje: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA) / VAR: Pablo Ramon Gonçalves

Onde assistir jogo do Flamengo hoje: Globo e Premiere

+ Chaveamento da Copa do Brasil 2022: veja os confrontos oitavas de final

Provável escalação – Que horas é o jogo do Flamengo hoje

Escalação do Atlético MG: Everson; Guilherme Arana, Junior Alonso, Nathan, Mariano Tripodi; Allan, Jair, Keno, Nacho; Hulk e Ademir. Zaracho, lesionado, segue em recuperação no departamento médico do Galo.. Técnico: Antonio Mohamed.

Escalação do Flamengo: Diego Alves (Hugo); Matheuzinho, Pablo, Léo Pereira, Ayrton; Andreas Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro; Vitinho, Arrascaeta e Gabigol. Bruno Henrique teve lesão confirmada pelo Flamengo, sendo o único desfalque do clube carioca para o clássico deste domingo. Técnico: Dorival Junior.

Palpite Atlético MG x Flamengo

Não há favoritos no confronto deste domingo. O clássico entre as equipes do Galo e Flamengo promete futebol de qualidade e hoje não deve ser diferente.

O Atlético vem de sequência ruim no torneio, enquanto o Flamengo tem conseguido resultados melhores desde a última rodada sob o comando de Dorival Junior. Por isso, o elenco carioca pode se sair um pouco melhor, além de estar com o elenco de jogadores completo.

Últimos jogos do Atlético MG:

Fluminense 5 x 3 Atlético MG (Brasileirão)

Atlético MG 1 x 1 Santos (Brasileirão)

Ceará 0 x 0 Atlético MG (Brasileirão)

Últimos jogos do Flamengo:

RB Bragantino 1 x 0 Flamengo (Brasileirão)

Internacional 3 x 1 Flamengo (Brasileirão)

Brasileirão 2 x 0 Cuiabá (Brasileirão)

Quem vai ser campeão brasileiro 2022?

Ainda é muito cedo para cravar quem será o campeão brasileiro em 2022, mas até a décima segunda rodada do Brasileirão, é possível ter uma ideia de quem são os favoritos na parte de cima da tabela.

Palmeiras, Corinthians e Internacional dominam as estatísticas, tomando os melhores resultados neste início de temporada do futebol brasileiro. Já o Flamengo aparece lá atrás, com 1.5% de probabilidades.

Os números são do estudo divulgado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Palmeiras – 39.4%

Corinthians – 14.5%

Internacional – 10.2%

São Paulo – 5.0 %

Athletico PR – 4.6%

Atlético MG – 4.1

Flamengo – 1.5%

