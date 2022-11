Jogo do Flamengo hoje x Coritiba: assistir o duelo ao vivo (06/11/2022)

Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, Flamengo enfrenta o Coritiba, que precisa fugir do rebaiaxmento

Enquanto o Flamengo cumpre tabela, o Coritiba entra em campo neste sábado em busca dos três pontos para escapar do rebaixamento. Neste domingo, o jogo do Flamengo hoje vai ser pela 36ª rodada do Brasileirão, com início às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Saiba onde assistir ao jogo do Flamengo hoje ao vivo pela televisão e online.

Qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje ao vivo

O jogo do Flamengo hoje vai passar no Premiere, às 16h (Horário de Brasília) ao vivo por todo o país.

O pay-per-view está disponível apenas por valor extra na mensalidade entre operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com a sua operadora para adquirir o pacote de canais.

Você também pode assistir na plataforma de streaming GloboPlay, disponível pelo aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv se for assinante.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

TV: Premiere

Online: GloboPlay

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA)

Informações de Coritiba e Flamengo hoje

O Coritiba ainda luta para escapar do rebaixamento até a segunda divisão. Em 15º lugar com 38 pontos precisa conquistar a segunda vitória seguida para se afastar da zona de rebaixamento. Na rodada passada o time paranaense venceu o Juventude fora de casa, contabilizando onze vitórias, cinco empates e 19 derrotas. Dentro de casa neste domingo e diante de um Rubro-Negro reserva, promete força total.

Do outro lado, o Flamengo apenas busca uma melhor posição da tabela já que não briga por mais nada na competição. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, não tem mais chances de vencer o Brasileirão enquanto aparece na quarta posição com 61 pontos, conquistados em 18 vitórias, sete empates e dez derrotas.

O técnico Dorival Junior deve optar por reservas neste domingo.

Escalações:

Provável escalação do Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Castán, Chancellor e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade, Robinho (Boschilia) e Galarza; Alef Manga e Cadorini.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza; Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Vidal; Marinho, Cebolinha e Matheus França.

Próximos jogos:

O Coxa ainda tem pela frente três jogos, contando com o de hoje, para escapar do rebaixamento. Já o Flamengo não disputa mais competições internacionais e quer terminar na parte de cima da tabela.

CORITIBA:

Coritiba x Corinthians - Quarta-feira, 09/11 às 19h

Cuiabá x Coritiba - Domingo, 13/11 às 16h

FLAMENGO:

Juventude x Flamengo - Quarta-feira, 09/11 às 21h30

Flamengo x Avaí - Domingo, 13/11 às 16h

