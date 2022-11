Quando sai a convocação para Copa do Mundo 2022 da Seleção Brasileira

Saiba quando o técnico Tite vai revelar a lista dos convocados para a Copa do Mundo no Catar

Falta pouco para conhecermos os nomes que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Catar. O grande evento vai começar em 20 de novembro, com a equipe canarinho no grupo G ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. Saiba quando sai a convocação para Copa do Mundo 2022 e como assistir ao vivo e de graça.

O Mundial da FIFA começa com o jogo entre Catar e Equador, no Estádio Al Bayt, além da cerimônia de abertura.

Convocação para Copa do Mundo 2022 será na segunda-feira, 7 de novembro

A convocação da Seleção Brasileira vai ser na segunda-feira, 7 de novembro, às 13h (Horário de Brasília), no auditório da CBF, na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.

O técnico Tite vai divulgar os 26 nomes da Seleção para a Copa do Mundo do Catar. Após a leitura dos nomes na lista, o professor e membros da comissão técnica da CBF participam da entrevista coletiva com a imprensa no auditório da entidade.

Em 21 de outubro, Tite enviou para a FIFA uma lista com 55 jogadores. Dela, saem os 26 convocados para a Copa do Mundo no Catar. A lista com pré-convocados, entretanto, não foi divulgada pela CBF.

Em outubro e novembro, o técnico e a comissão técnica assistiram a oito jogos na Europa entre Campeonato Italiano, UEFA Champions League e o Campeonato Inglês para acompanharem desempenhos dos principais jogadores.

Quem deve aparecer na lista da Seleção Brasileira?

A lista será divulgada apenas na segunda-feira, mas alguns nomes o torcedor já especula que devem pintar na convocação.

O atacante Neymar, do PSG, deve ser o camisa 10 da Seleção Brasileira na Copa em novembro e dezembro. No gol, o arqueiro Alisson, do Liverpool, deve ser outra figura presente na equipe principal. Alisson é o titular da equipe desde a Copa de 2018, na Rússia.

Outros nomes que também devem pintar na convocação são Vinicius Junior, jogador do Real Madrid responsável pelo título da Champions em 2022 e o jovem Antony, atacante do Manchester United.

Na defesa, os zagueiros Militão, do Real Madrid, e Thiago Silva, do Chelsea, também deve aparecer.

Onde assistir a convocação da Seleção Brasileira?

O torcedor pode assistir a convocação da Seleção Brasileira no Sportv e nas redes da CBF TV, às 13h (Horário de Brasília)

O canal do Sportv é o único que transmite a convocação da Seleção para todo o Brasil ao vivo. Disponível em operadoras de TV por assinatura, o torcedor deve obter a emissora na programação. Também dá pra assistir na plataforma GloboPlay se você for assinante.

Aqueles que não tem a TV fechada podem acompanhar de graça no canal da CBF TV no Youtube, Facebook ou até mesmo no site da CBF. Dá para assistir no celular, aplicativo ou navegador, tablet, computador ou também na própria smartv se o aparelho for compatível.

