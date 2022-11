Além do Flamengo, quem vai para o Mundial de Clubes 2023?

Confira quais podem ser os possíveis adversários do Flamengo no Mundial da FIFA pela temporada

Sete equipes jogam o Mundial de Clubes da FIFA ao fim da temporada. O Flamengo já está classificado para a competição depois de vencer a Libertadores, assim como o Real Madrid, campeão da Champions League e representante da Europa. Saiba quem vai para o Mundial de Clubes 2023 e quando começa a disputa.

7 times vão para o Mundial de Clubes 2023

O atual formato do Mundial de Clubes prevê a participação de sete equipes, sendo seis representantes de cada continente e o atual campeão do país-sede.

O Flamengo derrotou o Athletico PR e conquistou o título da Libertadores em 2022, o terceiro em sua história. Como manda o regulamento, garantiu também a classificação até o Mundial da FIFA. Outro que também está com o lugar reservado é o Real Madrid, vencedor da Champions.

Os continentes da África, Oceania e CONCACAF também já tem os seus representantes definidos no Mundial. Faltam apenas os times do país-sede e da Ásia.

O time do país-sede é escolhido de acordo com o campeão do torneio nacional. Por exemplo, se o confronto fosse disputado no Brasil, daí o Palmeiras poderia jogar a competição em convite da FIFA.

Já na Ásia o vencedor da Liga dos Campeões da ACF é quem joga o Mundial. O resultado, porém, sai apenas em fevereiro do ano que vem. O Urawa Red Diamonds já está classificado para a final.

Confira a lista de quem vai pro Mundial de Clubes 2023.

América do Sul:

Flamengo, campeão da Libertadores

Europa:

Real Madrid, campeão da Champions

África:

Wydad Casablanca (Marrocos), campeão da Champions do continente

América do Norte, América Central e o Caribe:

Seattle Sounders (EUA) campeão da Concachampions

Oceania:

Auckland City, campeão da temporada

País-sede:

O time do país-sede ainda não foi confirmado. Isso porque o local em que o torneio será jogado ainda não foi definido pela FIFA. Segundo o portal UOL, as opções são Estados Unidos, China ou Emirados Árabes Unidos.

Ásia:

O representante da Ásia será o vencedor da Liga dos Campeões da AFC. A final está marcada para fevereiro de 2023, onde o Urawa Red Diamonds já está classificado para a final. Resta saber quem o time vai enfrentar.

+Mundial de Clubes tem prorrogação? Veja o regulamento

Quando e onde vai ser o Mundial de Clubes 2022?

O Mundial de Clubes ainda não tem data ou local para acontecer. Porém, de acordo com o portal UOL, a projeção da é de que a competição seja disputada entre os dias 6 e 12 de fevereiro nos Estados Unidos. Também estão na disputa os países da China e Emirados Árabes Unidos.

Porém, nenhuma das entidades do futebol sabe de fato quando o Mundial será realizado ou até mesmo onde.

O Mundial traz o formato simples de mata-mata, onde as sete equipes disputam playoffs, quartas de final, semifinal e a decisão do título. O terceiro lugar também é jogado ao fim da competição, mas sem prêmios.

A FIFA estuda mudar o formato da competição, mas com a pandemia em 2020 e 2021, o plano teve de ser paralisado. Além disso, em 2022, a Copa do Mundo será realizada no Catar e, com isso, a organização ficou 100% focada no Mundial entre as seleções.

+ Quantos Mundiais o Flamengo tem?

Campeões brasileiros do Mundial de Clubes

Os times São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, Grêmio e Internacional são os únicos campeões do Mundial de Clubes da FIFA. O tricolor é o maior vencedor com três taças, enquanto o Corinthians e o Santos vem em segundo lugar com dois cada.

Porém, desde que a competição começou a ser organizada de maneira oficial pela FIFA, foram campeões os times de Corinthians em 2000 e 2012, São Paulo em 2005 e Internacional, em 2006.

Confira os títulos dos brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA.

São Paulo - 3 títulos (1992, 1993 e 2005)

Corinthians - 2 títulos (2000 e 2012)

Santos - 2 títulos (1962 e 1963)

Flamengo - 1 título (1981)

Grêmio - 1 título ( 1983)

Internacional - 1 título (2006)

+ Contagem regressiva: quantos dias faltam para a Copa do Mundo em 2022