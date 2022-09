Clássico carioca entre Vasco e Flamengo encerra a oitava rodada do Brasileirão Sub 17 nesta quinta-feira

Jogo do Flamengo sub 17 hoje: onde vai passar e horário (22/09)

Jogo do Flamengo sub 17 hoje: onde vai passar e horário (22/09)

Pela oitava rodada do grupo B no Campeonato Brasileiro Sub 17, Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, 22 de setembro, às 19h (horário de Brasília), no Estádio São Januário. Saiba onde assistir ao jogo do Flamengo sub 17 hoje e confira todas as informações do Clássico dos Milhões na penúltima rodada da primeira fase.

Onde vai passar jogo do Flamengo sub 17 hoje

O jogo do Flamengo sub 17 hoje vai passar no SporTV, na TV fechada, às 19h (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode curtir a partida de futebol no GloboPlay, streaming para assinantes.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV aberta, o torcedor deve sintonizar o canal do SporTV, disponível em todas as operadoras de TV por assinatura, para curtir o Clássico dos Milhões nesta quinta-feira, através das categorias de base. A transmissão se dá para todos os estados do Brasil.

Outra opção é curtir através do GloboPlay, serviço de streaming para assinantes apenas. A plataforma pode acessada pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV com o e-mail e a senha. Para quem não é, basta acessar o site www.globoplay.globo.com e obter o melhor pacote ao seu bolso por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

VASCO X FLAMENGO:

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Onde assistir jogo do Flamengo sub 17 hoje: SporTV e GloboPlay

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

+ Próximo jogo do Londrina na Série B é decisivo na briga pelo acesso

Vasco x Flamengo: como estão as equipes na temporada?

Com apenas 12 pontos conquistados, o Vasco ocupa a 4ª posição da tabela com três vitórias, três empates e uma derrota, com aproveitamento de 57% em campo. Como mandante, o Gigante da Colina nas categorias de base contabiliza duas vitórias, uma derrota e nenhum empate, o que mostra o desempenho regular. Se vencer hoje, pula para a vice-liderança com quinze pontos.

Provável escalação do Vasco: João Pedro; Lyncon, Matheus, Gabriel Silva; Leandro, João Pedro, Guilherme Estrella, Luz Gustavo, Paulo Ricardo; André Ricardo e Rayan.

Do outro lado, o Flamengo se mantém na vice-liderança com 13 pontos, conquistados em quatro vitórias, um empate e duas derrotas na competição do Sub-17. Se vencer nesta quinta-feira, vai assumir provisoriamente a tabela de classificação do grupo B, para deixar o Atlético Mineiro para trás.

Provável escalação do Flamengo: Lucas; Rayan Lucas, Felipe, Daniel; Yan, Lorran, Carbone, Eduardo, Daniel; Iago e Euder.

>>> VOTE: Enquete A Fazenda 2022: Deborah, Tiago ou Bruno, quem fica?

Classificação do Brasileirão Sub 17 atualizada

Vinte equipes disputam o Campeonato Brasileiro da categoria Sub 17. Elas são divididas em dois grupos de dez cada, onde somente os quatro primeiros de cada grupo avançam até as quartas de final.

São nove rodadas na primeira fase, disputada em pontos corridos onde cada vitória vale três pontos ao clube, e o empate apenas 1 para ambos os elencos.

GRUPO A

1 Athletico PR – 22 pontos

2 Santos – 19 pontos

3 Palmeiras – 14 pontos

4 Grêmio – 14 pontos

5 RB Bragantino – 13 pontos

6 Corinthians – 11 pontos

7 Atlético GO – 7 pontos

8 São Paulo – 6 pontos

9 Internacional – 5 pontos

10 Chapecoense – 2 pontos

GRUPO B

1 Atlético MG – 16 pontos

2 Flamengo – 13 pontos

3 Fortaleza – 13 pontos

4 Vasco – 12 pontos

5 Fluminense – 12 pontos

6 Botafogo – 12 pontos

7 Cruzeiro – 11 pontos

8 Bahia – 8 pontos

9 América MG – 6 pontos

10 Ceará – 4 pontos

Você também vai gostar de ler: Shows no Allianz faz próximos jogos do Palmeiras serem ‘fora de casa’