Próximo jogo do Londrina na Série B é decisivo na briga pelo acesso

Faltam apenas oito rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina corre contra o tempo para entrar na zona de classificação e assim subir até a primeira divisão. Com 45 pontos, concentra-se para vencer os embates seguintes e assim desbancar os adversários. Saiba qual é o próximo jogo do Londrina e quais as chances do clube.

Próximo jogo do Londrina vai ser contra a Ponte Preta

O próximo jogo do Londrina vai ser contra a Ponte Preta, na sexta-feira, 23 de setembro às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina. A partida é válida pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão.

Se vencer o elenco paulista, o grupo empata com o Vasco em pontuação, derrotado pelo Cruzeiro na rodada atual, com chances reais se entrar para a zona de classificação nas próximas rodadas. No entanto, o Londrina não assume a quarta posição porque, mesmo com o número de vitórias iguais, tem desvantagem no saldo de gols.

Além disso, o resultado de Londrina e Ponte Preta vai influenciar diretamente a vida do Cruzeiro, que mesmo já classificado matematicamente para a Série A do próximo ano, conta com um tropeço do time paranaense para carimbar 100% o passaporte até a elite.

O Londrina precisa vencer os próximos jogos da Série B para chegar até a primeira divisão.

LONDRINA x PONTE PRETA

Sexta-feira, 23/10 às 21h30 (Horário de Brasília) no Estádio do Café, em Londrina, Paraná

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Londrina pode subir para a Série A?

O Londrina tem chances reais de subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A oito rodadas do fim da temporada, o elenco ocupa a 5ª posição com 45 pontos, conquistados em doze vitórias, nove empates e nove derrotas.

Em quinze partidas disputadas em casa, o elenco paranaense venceu sete, perdeu duas e empatou seis. Fora, no entanto, também foram quinze duelos, mas venceu somente cinco, enquanto empatou três e perdeu sete.

De acordo com dados do estudo atualizado diariamente pelo Departamento de Matemática do Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Londrina tem 30.3% de chances de subir até a Série A do Brasileirão até o fim da 30ª rodada da competição, no segundo turno.

A quantidade de pontos que precisa adquirir fica entre 59 até 65 pontos, segundo os matemáticos da UFMG. Na reta final, tem apenas quatro jogos em casa, enquanto também tem quatro fora de casa.

Jogos do Londrina na reta final da temporada

Além da disputa entre Londrina e Ponte Preta na próxima rodada, o elenco paranaense tem pela frente outros sete confrontos complexos.

Vai enfrentar o Vasco, Guarani, Grêmio e o Sport, considerados também grandes concorrentes na competição pela briga até a zona de classificação na tabela.

Alguns dos confrontos ainda não tem datas e horários, já que a CBF pode alterar a reta final. O calendário da competição sofreu alterações por conta da Copa do Mundo no Catar, marcada este ano para novembro e dezembro.

Por isso, confira os próximos jogos do Londrina.

Vasco x Londrina – 32ª rodada da Série B

Quinta-feira, 29/09 às 21h30 (horário de Brasília) em São Januário

Guarani x Londrina – 33ª rodada da Série B

Segunda-feira, 03/10 às 20h (horário de Brasília) no Brinco de Ouro

Londrina x Grêmio – 34ª rodada da Série B

Sábado, 08/10 às 16h30 (horário de Brasília) no Estádio do Café

CSA x Londrina – 35ª rodada da Série B

Sexta-feira, 14/10 às 19h (horário de Brasília) no Rei Pelé

Londrina x Sport – 36ª rodada da Série B

Sem definição

Londrina x Sport – 37ª rodada da Série B

Sem definição

Sampaio Corrêa x Londrina – 38ª rodada da Série B

Sem definição

