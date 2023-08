Jogo do Flamengo vai passar na Globo? Onde assistir o Fla x SPFC hoje

Tem jogo do Flamengo hoje contra o São Paulo neste domingo, 13 de agosto, pela 19ª rodada do Brasileirão no Estádio do Maracanã. Com início às 18h30, horário de Brasília, confira se a partida vai passar na Globo e como assistir ao vivo.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

A TV Globo não transmite o jogo do Flamengo e São Paulo hoje pelo Brasileirão, mas dá para acompanhar a transmissão pelo Premiere. Quem tem o pacote 'Globoplay + Premiere' pode ver a retransmissão ao vivo.

O Flamengo perdeu para o Olimpia no meio da semana e por isso está eliminado da Libertadores. Vai brigar na semifinal da Copa do Brasil e no Brasileirão, vice-líder com 31 pontos em nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Sampaoli vai usar hoje Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Allan, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

O São Paulo conseguiu a classificação para as quartas da Sul-Americana depois de ganhar do San Lorenzo. No Brasileirão está em nono lugar com 26 pontos com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas na classificação, entre as 18 rodadas. Sem Calleri, Dorival Junior vai escalar Rafael; Nathan, Welington, Lucas Beraldo, Arboleda; Méndez, Gabriel Neves, Lucas Moura; Michel Araújo, Juan e Luciano.

Qual jogo vai passar na TV Globo?

Embora não faça a transmissão do jogo do Flamengo hoje, a TV Globo vai exibir três partidas do Brasileirão neste domingo,. 13, para diferentes estados. Entram na grade as disputam entre Corinthians x Coritiba, Grêmio x Fluminense e América-MG x Goiás.

Corinthians x Coritiba – 16h, horário de Brasília

TV Globo para SP, PR, MT, MS, AL, PE e as cidades mineiras de Uberlândia, Ituiutaba e Araxá com Everaldo Marques e comentários de Ricardinho e Roger Flores

Grêmio x Fluminense – 16h, horário de Brasília

TV Globo para RJ, RS, SC, ES, TO, BA, SE, PB, RN, CE, PI, MA, PA, AM, RO, RR, AP, AC, DF e a cidade de Juiz de Fora com narração de Gustavo Villani e comentários de Júnior e Paulo Nunes.

América-MG x Goiás – 16h, horário de Brasília

TV Globo para MG (exceto Juiz de Fora, Uberlândia, Ituiutaba e Araxá) e GO com narração de Rogério Corrêa e comentários de Fabio Júnior e Henrique Fernandes.

Como assistir o Flamengo na internet?

O jogo do Flamengo não será transmitido na TV aberta, mas quem tem o pacote Globoplay + Premiere ou Globoplay + canais ao vivo e Premiere pode assistir a retransmissão do pay-per-view na internet ou até mesmo na televisão, através do streaming Globoplay. Se você tem o Premiere na TV paga, pode acompanhar na plataforma Canais Globo. Mas como funciona cada uma das opções?

Assistir o Flamengo no Globoplay: Para acompanhar a partida entre Flamengo e São Paulo na internet basta acessar www.globoplay.globo.com ou baixar o aplicativo Globoplay em seu aparelho. Clique em 'entrar', digite o seu login e dê ok. Depois, escolha a opção 'agora' ou 'agora na TV', e assista a retransmissão do Premiere como e onde quiser.

Assistir o Flamengo nos Canais Globo: quem tem o pay-per-view na operadora por assinatura pode acompanhar pela internet na plataforma Canais Globo de forma gratuita. Entre no site www.canaisglobo.globo.com ou baixe o aplicativo, faça o seu login com o mesmo email da operadora e, aí, clique em 'canais'.

Pronto, assista o Premiere na palma da sua mão com apenas um clique.

Como está a classificação do Brasileirão?

Vinte clubes disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, com o Botafogo na liderança por 13 pontos de margem com o Flamengo, segundo colocado. Lembrando que os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão.

1) Botafogo - 44 pontos

2) Flamengo - 31 pontos

3) Fluminense - 31 pontos

4) Palmeiras - 31 pontos

5) RB Bragantino - 31 pontos

6) Grêmio - 30 pontos

7) Athletico PR - 28 pontos

8) Cuiabá - 28 pontos

9) São Paulo - 26 pontos

10) Atlético MG - 24 pontos

11) Cruzeiro - 24 pontos

12) Internacional - 24 pontos

13) Fortaleza - 23 pontos

14) Corinthians - 20 pontos

15) Goiás - 19 pontos

16) Bahia - 18 pontos

17) Santos - 18 pontos

18) Coritiba - 14 pontos

19) Vasco - 12 pontos

20) América MG - 10 pontos

