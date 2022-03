Flamengo x São Paulo feminino: onde assistir e horário do Brasileirão 7/3

Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 20h, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Pela primeira rodada do Brasileirão Feminino, a transmissão ficara à cargo do canal SporTV. A seguir, confira os detalhes e onde assistir Flamengo x São Paulo feminino ao vivo.

Onde assistir Flamengo x São Paulo feminino

O jogo do Flamengo x São Paulo vai ser transmitido no SporTV, canal disponível em operadoras de TV paga, a partir das 20h, pelo horário de Brasília, no Brasileirão Feminino.

O canal vai passar para todos os estados do Brasil, disponível apenas em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Oi e VIVO. Para obter o acesso, basta entrar em contato com a emissora.

Informações do jogo do Flamengo x São Paulo feminino hoje

Data: 07/03/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Árbitro: Philip Georg Bennett

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro

Onde assistir jogo de hoje: SporTV

Acompanhe a preparação do Flamengo feminino para o jogo de hoje.

Escalação de Flamengo x São Paulo

Flamengo: Kaká; Monalisa, Cida, Núbia, Gisseli; Kaylane, Leidi, Cris, Duda; Darlene, Maria

São Paulo: Carla; Jaqueline, Lauren, Vitória, Mica; Dani, Giovana, Maressa, Duda; Glaucia, Gislaine

O elenco do Flamengo entra em campo nesta segunda-feira buscando começar a nova temporada do Brasileirão com o pé direito, ou seja, promete buscar a vitória para sair na frente de qualquer maneira. O time carioca disputou a Supercopa, parando na semifinal depois de ser derrotado pelo Grêmio.

Enquanto isso, o São Paulo não disputou a competição em fevereiro, e por isso quer redobrar os seus cuidados em campo para disputar na frente do Brasileirão Feminino. Na temporada passada, as meninas do Tricolor terminaram em terceiro lugar com 29 pontos, seguindo para a fase eliminatória. O grupo seguiu até a segunda fase, mas foi eliminado pelo Inter.

Brasileirão Feminino 2022: como funciona, datas e onde assistir