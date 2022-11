Jogo do Flamengo feminino hoje (15/11): como assistir Brasil Ladies Cup

Equipes femininas de Flamengo e Internacional disputam a final do Brasil Ladies Cup nesta terça-feira, com transmissão ao vivo na tv aberta

É decisão no Brasil Ladies Cup! Nesta terça-feira, 15 de novembro, as equipes de Flamengo e Internacional no futebol feminino disputam a final do torneio na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O jogo do Flamengo feminino começa às 14h (Horário de Brasília), por isso confira onde assistir a final ao vivo.

Em partida única nesta terça-feira, quem vencer será o campeão do torneio feminino. Em caso de empate, a disputa de pênaltis vai definir o vencedor da edição.

Onde assistir jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo

O jogo do Flamengo feminino hoje vai passar na BAND e Sportv, às 14h (Horário de Brasília) por todo o país ao vivo.

A decisão do Brasil Ladies Cup nesta terça-feira vai passar na BAND, pela TV aberta, para todos os estados do país de graça. O canal exibe a partida com narração de Isabelly Morais e comentários de Craque Neto e Rafa Oliveira.

Também dá para assistir no Sportv, canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com a operadora para adquirir a emissora.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Onde assistir: BAND, Sportv e GloboPlay

Como assistir jogo do Flamengo feminino hoje no celular?

Se você é do tipo de torcedor que gosta de assistir tudo pelo celular, pode comemorar! Isso porque a final do Brasil Ladies Cup também será transmitida de graça pelo site da BAND (www.band.uol.com.br).

Você deve acessar o site da emissora, se cadastrar com email ou até mesmo com a conta do Facebook e aí assistir a programação da BAND. Dá para assistir no navegador do celular ou computador, além do aplicativo BandPlay também de graça no tablet, celular ou computador.

Outra opção é o GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo. Porém, somente assinantes podem assistir ao confronto no aplicativo. O torcedor dá para assistir no celular, tablet, computador e smartv.

Classificação final do Brasil Ladies Cup atualizada

A fase de grupos do Brasil Ladies Cup, pequeno torneio de futebol feminino na temporada, chegou ao fim após três rodadas entre as oito equipes na edição.

O Flamengo terminou em primeiro lugar no grupo A com 9 pontos, com três vitórias. Já o Internacional se manteve na liderança do grupo B com 7 pontos, duas vitórias e um empate na competição.

Confira como ficou a classificação final no Brasil Ladies Cup.

GRUPO A

1 Flamengo - 9 pontos

2 São Paulo - 6 pontos

3 Ferroviária - 3 pontos

4 Universidad de Chile - 0 pontos

GRUPO B

1 Internacional - 7 pontos

2 Santos - 6 pontos

3 Palmeiras - 3 pontos

4 Atlético de Madrid - 1 ponto

