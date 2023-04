Horário do jogo do Fluminense hoje e onde assistir sábado - 29/04

Fortaleza e Fluminense disputam a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A neste sábado, 29 de abril, na Arena Castelão, no Ceará. O jogo do Fluminense hoje vai começar às 16h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo para todo o país.

O Tricolor se mantém na liderança com seis pontos. No meio da semana, o time se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Fortaleza também confirmou a sua vaga na competição.

Onde assistir o jogo do Fluminense hoje

A partida entre Fortaleza e Fluminense terá transmissão do Premiere, pay-per-view da Globo responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro.

Também dá para assistir na internet o jogo do Fluminense o torcedor tem duas opções: o streaming GloboPlay e o aplicativo do Premiere para quem é assinante do pay-per-view.

Data: 29 de abril de 2023

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza (CE)

Como vem as equipes?

O Fortaleza vem de vitória contra o Águia de Marabá no meio da semana. O time cearense confirmou a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, enquanto no Brasileirão ocupa a terceira posição com seis pontos. Sob o comando de Vojvoda, o elenco faz um bom início de temporada.

Do outro lado, o Fluminense venceu o Campeonato Carioca e, agora, torna-se o favorito a brigar pelo título brasileiro na temporada. No meio da semana ganhou do Paysandu e carimbou o passaporte até as oitavas de final da Copa do Brasil. Ainda disputará na próxima semana a Libertadores.

+ Quem são os classificados das oitavas de final da Copa do Brasil 2023

Escalações de Fortaleza x Fluminense

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Guilherme, Caio Alexandre, Hércules; Caleb, Pochettino e Romero.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Alexsander; André, Lima, PH Ganso; Jhon Arias, Keno e Cano.

Tanto Fortaleza como Fluminense ocupam a parte de cima da tabela. O triunfo neste sábado será fundamental para seguirem vivos na briga pela liderança. Fernando Diniz não terá Jorge, Martinelli, Marrony e Gustavo, lesionados. Para o Fortaleza, João Ricardo, Pedro Rocha e Thiago Galhardo estão fora.

Próximo jogo do Fluminense

Após o duelo neste sábado pela terceira rodada do Brasileirão, Fortaleza e Fluminense voltam a jogar no meio da semana pela Libertadores e Sul-Americana, na fase de grupos.

Na terça-feira, 02 de maio, o Tricolor vai receber o River Plate às 21h, horário de Brasília, pela terceira rodada da competição. O time carioca é o líder do grupo D.

Enquanto isso, na quinta-feira, 04 de maio, o Fortaleza joga contra o Estudiantes de Merida na Sul-Americana, pela terceira rodada do grupo H.

