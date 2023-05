Jogo do Fluminense hoje: onde assistir ao vivo e horário (13/05)

Na noite deste sábado, 13 de maio, o Fluminense recebe o Cuiabá em confronto válido pela sexta rodada da Série A Campeonato Brasileiro. O jogo do Fluminense hoje vai começar às 18h30, horário de Brasília, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Tricolor das Laranjeiras é o terceiro colocado com 10 pontos, enquanto o Cuiabá é o primeiro da zona de rebaixamento, 17º, com quatro pontos na tabela de classificação.

Onde asssitir o jogo do Fluminense hoje x Cuiabá

O Premiere transmite o jogo do Fluminense hoje e Cuiabá no Brasileirão para todos os estados do Brasil. O pay-per-view está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o confronto neste sábado. O torcedor precisa ser cliente da TV paga e, consequentemente, ter o pacote de canais na programação. Entre em contato com o seu operador para adquirir.

A narração do duelo entre Fluminense e Cuiabá vai ser de Renata Silveira com comentários de Pedrinho e Paulo César Vasconcellos.

Como assistir Fluminense online hoje

Além de acompanhar o embate na TV, o torcedor também pode ver tudo pelo GloboPlay. Isso porque o streaming disponibiliza para os assinantes a possibilidade de assistir o canal Premiere dentro da sua plataforma.

Quem possui a assinatura do streaming pode acompanhar a partida do Fluminense pelo próprio Premiere, mas vendo pelo aplicativo no celular, computador, tablet ou smartv. Acesse globoplay.globo.com e torne-se assinante.

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Escalações de Fluminense x Cuiabá

Como Fernando Diniz, técnico do Fluminense, tem clássico no meio da semana contra o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, deverá utilizar titulares com reservas neste sábado. Jorge, Martinelli, Alexsander, Keno e Marrony continuam fora.

Para Luiz Fernando Iubel, comandante do Cuiabá, o time deve estar completo. As exceções são Uendel, João Maranini e Filipe Augusto.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Nino, Marcelo; Thiago Santos, Lima, Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, John Kennedy e Cano.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Patric; Raniele, Ronald, Pablo Ceppelini; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson.

