Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje na Libertadores - 08/08

O jogo do Fluminense hoje vai ser contra o Argentinos Juniors, 08 de agosto, pela partida de volta nas oitavas de final da Libertadores no Estádio do Maracanã, com capacidade para 78 mil torcedores. A bola rola às 19h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

Os dois times não saíram do 1 x 1 no primeiro jogo portanto quem vencer vai para a próxima fase. Não há gol fora de casa, em caso de novo empate as cobranças de pênaltis vão definir com quem fica a vaga na competição.

Quem vai transmitir o jogo do Fluminense hoje ao vivo

O Fluminense joga contra o Argentinos Juniors hoje, 08, nas oitavas de final da Libertadores às 19h, horário de Brasília, com transmissão no Paramount+ ao vivo nesta terça-feira.

Com time misto, o Fluminense ganhou do Palmeiras no fim de semana por 2-1, no Maracanã, subindo para a terceira posição com 31 pontos, empatado com o segundo colocado. Na Libertadores a situação é diferente, o time de Fernando Diniz precisa da vitória para avançar até as quartas de final. O treinador vai colocar em campo todos os titulares, com Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Diogo Barbosa; André, Lima, PH Ganso; Jhon Arias, Keno e Cano.

O Argentinos Juniors não entrou em campo no fim de semana, portanto tem vantagem no fator físico contra os atletas do rival. Fora de casa, o clube terá que se esforçar ao máximo para arrancar a classificação e lutar para alcançar as quartas de final. O treinador Gabriel Milito vai usar Lanzillota; Lucas Villalba, Miguel Torrén, Minissale; Cabrera, Redondo, Moyano, Montiel; Goundou, Alan Rodriguez e Gastón Verón.

Horário: 19h

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Paramount+

Saiba se o Fluminense tem Libertadores

Quem o Fluminense vai enfrentar nas quartas de final?

Se o Fluminense ganhar do Argentinos Juniors vai jogar contra o Flamengo ou Olimpia nas quartas de final da Libertadores, com o chaveamento definido pelo sorteio da Conmebol em julho deste ano com as 16 equipes.

O Fluminense empatou com o Argentinos Juniors no primeiro confronto das oitavas, portanto terá que ganhar por qualquer resultado se quiser carimbar o passaporte até a próxima fase. Se o clube argentino ganhar aí ele segue vivo na competição, mas em caso de empate as cobranças de pênalti vão decidir o vencedor.

O Flamengo, por outro lado, venceu o Olimpia por 1-0 no primeiro confronto das oitavas de final, e agora volta a jogar na quinta-feira, 10 de agosto, no Paraguai.

