Jogo do Fluminense x América MG ao vivo, horário e escalação (21/11)

Fluminense e América MG se enfrentam neste domingo, 21, no Estádio do Maracanã, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A bola rola a partir das 17 horas, com transmissão no pay-per-view para todo o país. Saiba então onde assistir jogo do Fluminense x América MG ao vivo e tudo sobre o duelo.

Onde assistir jogo do Fluminense x América MG ao vivo?

A partida entre as equipes hoje, 21, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto em tempo real pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data : 21 de novembro 2021

: 21 de novembro 2021 Horário : 17 horas (horário de Brasília)

: 17 horas (horário de Brasília) Local : Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro (RJ)

: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro (RJ) Onde assistir jogo Fluminense x América MG ao vivo: Premiere

Briga direta do meio de tabela do Brasileirão

Com 45 pontos cada, Fluminense e América MG estão colados na classificação da Série A. No entanto, o Tricolor fica uma posição à frente do seu adversário, em virtude de um triunfo a mais no campeonato. Enquanto o time carioca é oitavo, a equipe do coelho aparece na sequência, em nono na tabela.

Quem vencer o confronto direto, tem a possibilidade de se aproximar do G-6 e passar a olhar para as vagas diretas para a Copa Libertadores de 2022. Entretanto, quem perder, pode ser ultrapassado e cair para a segunda parte da tabela.

Qual a provável escalação de Fluminense x América MG hoje?

Em busca do triunfo, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. Empatados com 45 pontos, o Tricolor e o Coelho precisam da vitória para se aproximarem das vagas para a próxima Libertadores. Veja abaixo então a provável escalação do jogo Fluminense x América MG, que terá transmissão ao vivo na TV.

Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Gustavo (Martinelli) e Yago; Arias, Fred e Caio Paulista.

América MG: Matheus Cavichioli; Patric, Potiguar, Eduardo Bauermann e Marlon; Alê, Juninho e Lucas Kal; Ademir, Felipe Azevedo e Zárate.

As equipes se enfrentaram no primeiro turno pela 15ª rodada, mas com vitória do Coelho. Relembre: