Fluminense x Goiás: onde ver o jogo do Fluminense hoje (09/11/22)

Na noite desta quarta-feira, 09/11, as equipes de Fluminense e Goiás apenas cumprem tabela na penúltima rodada do Brasileirão, já que não possuem brigas na reta final da temporada. O jogo do Fluminense hoje vai começar às 19h (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Quer saber onde assistir ao jogo do Fluminense hoje? Confira os detalhes a seguir no texto.

Onde vai passar jogo do Fluminense hoje ao vivo

A exibição de Fluminense x Goiás será exibida no Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view só pode ser acesso por valor extra na mensalidade. A narração é de Luiz Carlos Jr. com comentários de Paulo César Vasconcellos, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Também dá para acompanhar o jogo do Brasileirão hoje na plataforma GloboPlay, disponível apenas para assinantes no aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv.

Fluminense

Em terceiro lugar com 64 pontos, o Fluminense já está classificado para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores. O elenco carioca conseguiu 19 vitórias, sete empates e dez derrotas apenas na temporada e, por isso, se manteve na parte de cima da classificação. O elenco apenas cumpre tabela nesta quarta-feira enquanto espera fechar o ano na vice-liderança.

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Cristiano; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Yago Felipe; Jhon Arias e Cano

Goiás

Do outro lado, o Goiás conseguiu escapar da zona de rebaixamento e, por isso, terá pela frente apenas um desafio onde briga pelos três pontos em busca da Copa Sul-Americana. Para confirmar a sua vaga na competição internacional, o elenco verde terá que vencer e torcer contra os adversários.

Até aqui, o Esmeraldino contabiliza 11 vitórias, 13 empates e 12 derrotas.

Provável escalação do Goiás: ​Tadeu; Yan Souto, Lucas Halter, Reynaldo; Diego, Auremir, Caio, Marquinhos Gabriel, Danilo Barcelos; Pedro Raul e Dadá Belmonte

