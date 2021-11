Jogo do Fortaleza x Palmeiras ao vivo, horário e escalação hoje (20/11)

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Fortaleza e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 20, na Arena Castelão. A bola rola a partir das 19 horas, com transmissão do pay-per-view, TV fechada e streaming. Confira então como assistir o jogo do Fortaleza x Palmeiras ao vivo.

Onde assistir jogo do Fortaleza x Palmeiras ao vivo?

A partida entre as equipes hoje, 20, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o confronto terá transmissão da TNT Sports e pelos serviços de streaming HBO MAX e Estádio TNT Sports. No pay-per-view da Série A, o Premiere transmite então o duelo para todo o país.

Data: 20 de novembro 2021

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão – Fortaleza (CE)

Onde assistir jogo Fortaleza x Palmeiras ao vivo: Estádio TNT Sports, TNT Sports, HBO Max e Premiere

Equipes buscam a recuperação na Série A

O Alviverde chega ao confronto após perder duas partidas consecutivas no Brasileirão. Logo depois de sofrer revés por 2 a 1 para o Fluminense, o clube saiu de campo derrota para seu rival São Paulo por 2 a 0. As derrotas fizeram a equipe estacionar nos 58 pontos e mesmo que vença o clube não ultrapassa o vice Flamengo.

Por outro lado, o Fortaleza também chega embaixo para o duelo. O Leão do Pici não vence há cinco jogos e caiu para o sexto lugar. Para piorar a situação, sofreu uma goleada para seu rival Ceará por 4 a 0 no último jogo e uma nova derrota pode, inclusive, tirar a equipe do G-6.

Qual a provável escalação de Fortaleza x Palmeiras hoje?

Em busca de voltarem a vencer no campeonato, ambos os clubes devem ir com força máxima para a partida. O Verdão, que poupou jogadores na última rodada e perdeu o clássico, conta com o retorno de seus principais atletas.

Veja então a provável escalação do jogo do Fortaleza x Palmeiras, que terá transmissão ao vivo no streaming e TV.

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Bruno Melo; Robson e Depietri.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Dudu; Rony.

O Leão do Pici venceu a partida de ida fora de casa, por 3 a 2. Relembre:

