Jogo do Galo hoje: onde vai passar Athletico-PR x Atlético-MG hoje

Jogo do Galo hoje: onde vai passar Athletico-PR x Atlético-MG hoje

Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo, mas apenas em canal de assinatura.

Onde assistir o jogo do Galo hoje

O jogo entre Athletico-PR e Atlético-MG será transmitido pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. A bola rola às 20h, na Arena da Baixada, pela 29ª rodada do Brasileirão.

O Athletico-PR volta a campo depois de vencer o Bahia por 2 a 1, antes da pausa para a Data Fifa. Com 49 pontos, o Furacão ocupa a terceira posição e tenta manter a boa campanha no Campeonato Brasileiro. A equipe também defende uma sequência de 12 partidas sem derrota como mandante nesta temporada.

O Atlético-MG, por sua vez, busca mais três pontos para subir na classificação. Na rodada anterior, o Galo venceu o Bragantino por 1 a 0, na Arena MRV. A equipe tenta alcançar a marca de 45 pontos e seguir na disputa por uma vaga direta na Libertadores de 2027.

Prováveis escalações de Athletico-PR x Atlético-MG

O auxiliar técnico Fábio Moreno comandará o Athletico-PR no lugar de Odair Hellmann, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O time terá baixas no sistema defensivo: o lateral-direito Benavídez, que se recupera de lesão na panturrilha, o zagueiro Aguirre, suspenso, e Dantas, com problema na coxa.

Provável Athletico-PR: Mycael; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Gilberto Moraes, Luiz Gustavo, Jadson, João Cruz e Mendoza; Vargas (Leozinho) e Rivaldo (Viveros).

O técnico Eduardo Domínguez não terá o atacante Cassierra, que sofreu uma lesão na coxa esquerda. O zagueiro Vitor Hugo também é dúvida após sofrer um choque de cabeça na vitória sobre o Bragantino. O defensor treinou separadamente e pode começar no banco.

Vitão e Pascini, que estavam com a seleção brasileira sub-20, ficam à disposição. Os equatorianos Alan Franco, Alan Minda e Preciado devem ser poupados. Castaño, que viajará diretamente para Curitiba após a Data Fifa, também é dúvida.

Provável Atlético-MG: Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Cissé (Tomás Pérez), Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Reinier.