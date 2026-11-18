O Campeonato Brasileiro entra em uma fase decisiva nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2026. A programação da Série A conta com seis partidas pela 35ª rodada, com destaque para Flamengo x Athletico-PR e Cruzeiro x Palmeiras. Os confrontos movimentam a disputa pelo título e pelas vagas nas competições internacionais.

Os jogos começam às 19h30 (horário de Brasília) e seguem até a noite. As transmissões serão divididas entre Record, CazéTV, SporTV e Premiere.

Jogos do Brasileirão hoje, quarta-feira, 18 de novembro

A 35ª rodada do Brasileirão Série A tem seis partidas programadas para esta quarta-feira. Confira os horários e onde assistir a cada confronto ao vivo.

Jogo Horário Onde assistir Coritiba x Santos 19h30 Record, CazéTV e Premiere Remo x Chapecoense 20h Premiere Flamengo x Athletico-PR 20h30 SporTV e Premiere Cruzeiro x Palmeiras 20h30 Premiere Corinthians x Botafogo 21h30 Premiere Grêmio x Bahia 21h30 Premiere

Como assistir aos jogos do Brasileirão ao vivo e online?

As partidas desta quarta-feira serão transmitidas por diferentes canais e plataformas. Confira as opções:

Record: transmite Coritiba x Santos na televisão aberta.

CazéTV: exibe Coritiba x Santos pelo YouTube e suas plataformas digitais.

SporTV: transmite Flamengo x Athletico-PR na televisão por assinatura.

Premiere: disponibiliza os seis confrontos da programação em seu serviço de pay-per-view.

Para acompanhar pela internet, o torcedor pode utilizar os aplicativos e serviços digitais das respectivas emissoras, conforme o plano de acesso contratado.

Tem jogo da Série B hoje?

Não há partidas da fase regular do Campeonato Brasileiro Série B nesta quarta-feira, 18 de novembro. A última rodada da primeira fase foi disputada no sábado, dia 14, quando foram definidos os dois clubes que conquistaram o acesso direto e as equipes classificadas para os playoffs.

Pelo regulamento de 2026, os dois últimos acessos à Série A serão decididos em confrontos eliminatórios de ida e volta, entre os times que terminaram nas posições de terceiro a sexto lugar. Os jogos estão previstos para começar em 21 de novembro.

Classificação do Brasileirão Série A 2026

A disputa pelo título está concentrada principalmente entre Flamengo e Palmeiras. Na atualização da tabela consultada em 18 de novembro, o Rubro-Negro aparece na liderança, com 76 pontos, três a mais que o time paulista.

Posição Clube Pontos 1º Flamengo 76 2º Palmeiras 73 3º Cruzeiro 60 4º Fluminense 57 5º Athletico-PR 54 6º Bahia 53

Na parte inferior da classificação, Corinthians e Grêmio aparecem com 37 pontos cada, enquanto Remo soma 29 e Chapecoense tem 21 pontos. Os quatro clubes ocupam a zona de rebaixamento neste momento.

Quando será a próxima rodada do Brasileirão?

A 35ª rodada continua na quinta-feira, 19 de novembro, com mais três confrontos. Veja a programação: