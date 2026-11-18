Jogos do Brasileirão hoje: quem joga na rodada de quarta (18/11)
Confira quais são os jogos da rodada nesta quarta-feira e onde assistir
Os jogos começam às 19h30 (horário de Brasília) e seguem até a noite. As transmissões serão divididas entre Record, CazéTV, SporTV e Premiere.
Jogos do Brasileirão hoje, quarta-feira, 18 de novembro
A 35ª rodada do Brasileirão Série A tem seis partidas programadas para esta quarta-feira. Confira os horários e onde assistir a cada confronto ao vivo.
|Jogo
|Horário
|Onde assistir
|Coritiba x Santos
|19h30
|Record, CazéTV e Premiere
|Remo x Chapecoense
|20h
|Premiere
|Flamengo x Athletico-PR
|20h30
|SporTV e Premiere
|Cruzeiro x Palmeiras
|20h30
|Premiere
|Corinthians x Botafogo
|21h30
|Premiere
|Grêmio x Bahia
|21h30
|Premiere
Como assistir aos jogos do Brasileirão ao vivo e online?
As partidas desta quarta-feira serão transmitidas por diferentes canais e plataformas. Confira as opções:
-
Record: transmite Coritiba x Santos na televisão aberta.
-
CazéTV: exibe Coritiba x Santos pelo YouTube e suas plataformas digitais.
-
SporTV: transmite Flamengo x Athletico-PR na televisão por assinatura.
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Premiere: disponibiliza os seis confrontos da programação em seu serviço de pay-per-view.
Para acompanhar pela internet, o torcedor pode utilizar os aplicativos e serviços digitais das respectivas emissoras, conforme o plano de acesso contratado.
Tem jogo da Série B hoje?
Não há partidas da fase regular do Campeonato Brasileiro Série B nesta quarta-feira, 18 de novembro. A última rodada da primeira fase foi disputada no sábado, dia 14, quando foram definidos os dois clubes que conquistaram o acesso direto e as equipes classificadas para os playoffs.
Pelo regulamento de 2026, os dois últimos acessos à Série A serão decididos em confrontos eliminatórios de ida e volta, entre os times que terminaram nas posições de terceiro a sexto lugar. Os jogos estão previstos para começar em 21 de novembro.
Classificação do Brasileirão Série A 2026
A disputa pelo título está concentrada principalmente entre Flamengo e Palmeiras. Na atualização da tabela consultada em 18 de novembro, o Rubro-Negro aparece na liderança, com 76 pontos, três a mais que o time paulista.
|Posição
|Clube
|Pontos
|1º
|Flamengo
|76
|2º
|Palmeiras
|73
|3º
|Cruzeiro
|60
|4º
|Fluminense
|57
|5º
|Athletico-PR
|54
|6º
|Bahia
|53
Na parte inferior da classificação, Corinthians e Grêmio aparecem com 37 pontos cada, enquanto Remo soma 29 e Chapecoense tem 21 pontos. Os quatro clubes ocupam a zona de rebaixamento neste momento.
Quando será a próxima rodada do Brasileirão?
A 35ª rodada continua na quinta-feira, 19 de novembro, com mais três confrontos. Veja a programação:
|Jogo
|Horário
|Onde assistir
|Vasco x Internacional
|19h30
|SporTV e Premiere
|Vitória x Bragantino
|19h30
|Premiere
|São Paulo x Fluminense
|21h30
|TV Globo, ge TV e Premiere