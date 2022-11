Jogo do Goiás hoje x Juventude hoje: onde vai passar e horário (05/11/2022)

O Goiás luta para sobreviver na elite do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 05 de novembro, enfrenta o já rebaixado Juventude às 19h (Horário de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia. O jogo do Goiás hoje é válido pela 36ª rodada da temporada.

Procurando saber onde assistir ao jogo do Goiás hoje ao vivo? Confira todos os detalhes no texto a seguir.

Onde vai passar jogo do Goiás hoje x Juventude ao vivo

O Premiere é quem vai passar o jogo do Goiás hoje às 19h (Horário de Brasília) em todo o país. A disputa acontece no Estádio do Serrinha neste sábado pelo Brasileirão.

O pay-per-view transmite com exclusividade o jogo em todos os estados do país. É necessário comprar o pacote de canais por valor extra na programação entre as operadoras de TV por assinatura.

Para o torcedor que prefere assistir jogo pelo celular dá para acessar o GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes. Entre com usuário e a senha no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv, além do navegador.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia

TV: Premiere

Online: GloboPlay

Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA)

O Goiás precisa retomar o caminho da vitória se quiser permanecer na Série A do Brasileirão. Além disso, o elenco esmeraldino tem como principal objetivo conquistar a vaga na Sul-Americana da próxima temporada. Para isso, terá de somar os três pontos neste sábado e torcer por tropeços dos adversários. O time verde aparece na 14ª posição com 43 pontos, com 10 vitórias, 13 empates e 12 derrotas entre as rodadas disputadas.

Do outro lado, o Juventude apenas cumpre tabela nesta reta final da temporada já que já está rebaixado para a Série B do Brasileirão. Na lanterna com 21 pontos, o time promete fazer o impossível para não terminar a competição entre os últimos. O desempenho, entretanto, deixa a desejar com apenas três vitórias, 12 empates e 20 derrotas.

Últimos jogos Goiás e Juventude:

GOIÁS:

Goiás 0 x 0 Corinthians

Athletico PR 3 x 2 Goiás

JUVENTUDE:

Atlético MG 1 x 0 Juventude

Juventude 0 x 1 Coritiba

Chances de rebaixamento na Série A do Brasileirão

O Juventude é o único time que já rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro neste momento. O elenco gaúcho não conseguiu aumentar a sua pontuação e por isso teve o rebaixamento confirmado.

Até o início da 36ª rodada no segundo turno, o Avaí também pode confirmar o rebaixamento se perder para o Santos neste sábado. Já o Atlético GO e o Ceará são os que tem mais chances de cair.

O Atlético tem 92.5% de chances de rebaixamento, segundo o estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Já o Ceará tem 83.4%.

O Cuiabá corre por fora, com apenas 15.9%, enquanto o Coritiba se mantém com 8.2%.

Escalações de Goiás x Juventude no jogo de hoje:

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Reynaldo, Caetano, Yan; Auremir, Diego, Caio Vinícius da Conceição, Dada; Apodi, Pedro Raul e Vinicius.

Provável escalação do Juventude: Cesar; Paulo, Vitor Mendes, Kelven, Rodrigo Alves; Elton, Jean, Capixaba, Jadson; Chico e Pitta.

