Que dia é a convocação da Seleção Brasileira para a Copa de 2022?

Saiba quando será a convocação da Seleção Brasileira feita por Tite para a Copa do Mundo do Catar

Contagem regressiva para começar a Copa do Mundo do Catar. O técnico Tite já tem data marcada para divulgar a lista com os 26 nomes convocados a representarem a Seleção Brasileira no grande baile do futebol. Saiba quando será a convocação da Seleção Brasileira e onde assistir ao vivo.

O Mundial da FIFA começa em 20 de novembro com o jogo entre Catar e Equador no Estádio Al Bayt.

Quando vai ser a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Catar?

A convocação da Seleção Brasileira está marcada para 7 de novembro, segunda-feira, às 13h (Horário de Brasília), no auditório da sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

O técnico Tite divulgará em definitivo os 26 nomes do Brasil para a Copa do Mundo no Catar. Ao fim da leitura, o professor e membros da comissão participarão da entrevista coletiva com a imprensa no auditório.

Em 21 de outubro, a comissão técnica da Seleção enviou para a FIFA uma lista com 55 jogadores. Dela, sairão os 26 nomes para a Copa do Catar. A lista com os nomes dos pré-convocados pelo técnico não foi divulgada pela CBF.

Alguns nomes que devem pintar na convocação oficial são Neymar, o goleiro Alisson, Thiago Silva, Militão e Vini Júnior, astro do Real Madrid. A deleção do Brasil viaja para o Catar em 19 de novembro, com o início dos treinos no dia 20 em Doha.

Antes do grande evento começar, o técnico brasileiro e a comissão técnica assistiram oito jogos na Europa pelo Campeonato Italiano, Champions League e Campeonato Inglês.

Estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

O Brasil integra o grupo G ao lado da Sérvia, Suíça e Camarões. A FIFA determinou os oito grupos de quatro cada através de sorteio em abril deste ano.

Na fase de grupos a Seleção Brasileira estreia contra a Sérvia na quinta, 24 de novembro, no Estádio Nacional de Lusail. A partida começa às 16h (Horário de Brasília) e terá transmissão da Globo, Sportv e GloboPlay.

Serão três rodadas na primeira fase. O Brasil tem que vencer os três jogos para garantir a classificação até as oitavas de final, onde pode encontrar Coréia do Sul, Portugal, Uruguai ou Gana, dependendo do resultado final.

Confira todos os detalhes da fase de grupos do Brasil na Copa do Mundo da FIFA em novembro e dezembro.

PRIMEIRA RODADA

Brasil x Sérvia

Quinta-feira, 24 de novembro às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Nacional de Lusail, Lusail, no Catar.

SEGUNDA RODADA

Brasil x Suíça

Segunda-feira, 28 de novembro às 13h (Horário de Brasília)

Estádio 974, em Doha, no Catar.

TERCEIRA RODADA

Camarões x Brasil

Sexta-feira, 2 de dezembro às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Nacional de Lusail, em Lusail, no Catar.

Onde assistir a convocação da Seleção Brasileira?

A convocação da Seleção Brasileira de Tite vai passar no Sportv e nas redes da CBF TV, a partir das 13h (Horário de Brasília) para todo o país.

Disponível em operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil, o Sportv é responsável por transmitir a convocação de Tite para a Copa. Também dá para assistir na plataforma GloboPlay se você for assinante do streaming.

Para assistir de graça é só sintonizar no canal da CBF TV no Youtube, ou pelo site da CBF. As duas opções são gratuitas para o torcedor. Dá para acompanhar pelo celular, aplicativo ou navegador, além do tablet, computador ou smartv pelo Youtube.

