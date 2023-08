Jogo do Grêmio hoje ao vivo: onde assistir Grêmio x Santos (20/08/23)

O jogo do Grêmio neste domingo, 20 de agosto, vai ser contra o Santos na Vila Belmiro, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A transmissão começa às 16h, horário de Brasília, na televisão aberta e também na internet.

Globo vai transmitir o jogo do Grêmio hoje?

A Globo vai passar o jogo do Grêmio e Santos na TV aberta para os estados de SP e RS com narração de Gustavo Villani e comentários de Ricardinho e Richarlyson a partir das 16h (horário de Brasília). Outros lugares do Brasil podem assistir no Premiere em qualquer lugar.

O Santos não vence há cinco rodadas e corre o sério risco de ser rebaixado. O time é o primeiro na degola com 18 pontos, por isso o treinador Diego Aguirre vai escalar João Paulo; Gabriel Inocêncio, João Basso, Joaquim, Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas; Lucas Lima, Mendoza e Marcos Leonardo.

O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil e agora só tem o Brasileirão para jogar. O time gaúcho ocupa o quarto lugar com 33 pontos, por isso o treinador Renato Gaúcho vai colocar os titulares Gabriel; João Pedro, Bruno Alves, Rodrigo Ely, Reinaldo; Carballo, Bitello, Pepê; Cristaldo, Ferreira e João Pedro.

TV aberta: Globo para os estados de SP e RS

TV paga: Premiere para todo o Brasil

Online: Globoplay

SAIBA | Quando é a final da Copa do Brasil 2023 do Flamengo e São Paulo

Quais são as chances do Santos ser rebaixado no Brasileirão?

Líder da zona de rebaixamento com 18 pontos, o Santos venceu quatro partidas, empatou seis e perdeu outros nove entre o primeiro e segundo turno. O Peixe não fez um bom Campeonato Paulista e também correu o sério risco de ser rebaixado no estadual, além de ser eliminado na Copa do Brasil e Sul-Americana.

Segundo o estudo atualizado diariamente do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), até o início da 20ª rodada o Santos tem 53.1% de chances de ser rebaixado para a segunda divisão. Para evitar o rebaixamento um time precisa marcar pelo menos 30 pontos ou mais.

O América é quem tem mais chances, seguido do Vasco e do Coritiba.

Leia também: quantas vezes o Grêmio caiu para a Série B do Brasileirão