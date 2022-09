Jogo do Grêmio hoje ao vivo: onde vai passar, palpites e horário (16/09)

Nesta sexta-feira, 16 de setembro, o jogo do Grêmio hoje ao vivo vai ser contra o Novorizontino, às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A partida é válida pela 30ª rodada da Série B no Campeonato Brasileiro e tem transmissão ao vivo.

Onde vai passar jogo do Grêmio hoje ao vivo?

O jogo do Grêmio hoje ao vivo terá transmissão do Premiere, na TV fechada, às 21h30 (Horário de Brasília). Além disso, também é possível assistir no GloboPlay, serviço de streaming.

Quer saber onde assistir ao jogo do Novorizontino e Grêmio hoje? Você deve sintonizar o canal do Premiere, disponível por valor extra na mensalidade em operadoras de TV por assinatura. É isso mesmo torcedor, o pay-per-view pode ser adquirido por valor extra entre R$ 59,90, ou R$ 89,90 entre as operadoras.

Para quem não é assinante da TV fechada, pode acompanhar todos os lances da rodada no GloboPlay, serviço de streaming. Disponível também para quem é assinante, a plataforma pode ser encontrada no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível.

Para o torcedor que ainda quer assinar, basta procurar o melhor pacote ao seu bolso entre valores de R$ 24,90 até R$ 86,90.

Novorizontino x Grêmio:

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

VAR: Rafael Traci

Onde assistir jogo do Grêmio hoje ao vivo: Premiere e GloboPlay

Novorizontino e Grêmio: como vem as equipes?

Com saldo negativo, o Novorizontino soma cinco rodadas na Série B do Brasileirão sem vencer. Em 13º lugar na tabela com 33 pontos, o elenco do interior paulista busca os três pontos nesta sexta para se afastar da zona de rebaixamento e assim permanecer na segunda divisão. Com 35 gols sofridos, o Novorizontino tem a terceira defesa mais vazada na temporada.

Do outro lado, o Grêmio fica cada vez mais perto de confirmar o acesso até a elite da Série A de 2023. Em terceiro lugar com 50 pontos, soma treze vitórias, onze empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 57%. Além disso, o tricolor gaúcho tem o segundo melhor ataque e defesa da temporada, com 34 gols marcados e 18 sofridos, perdendo apenas para o líder Cruzeiro.

Para ficar próximo do acesso, deve vencer o jogo desta sexta e na próxima semana, torcendo contra o Vasco e Londrina.

Últimos jogos:

Na última quarta-feira (07/09), o Novorizontino perdeu por 2 a 1, fora de casa, para o Sampaio Corrêa, pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão.

Já o Grêmio, no último domingo (11/09), venceu o Vasco entre 2 a 1, em casa, para garantir os três pontos na vigésima nona rodada da competição. Bitello e Thaciano marcaram os gols.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida do Grêmio.

GRÊMIO 2 X 1 VASCO | MELHORES MOMENTOS | 29ª RODADA BRASILEIRÃO SÉRIE B 2022 | ge.globo Em primeiro tempo movimentado, o Grêmio conseguiu uma virada rápida e venceu por 2 a 1 diante do seu torcedor em Porto Alegre. O Vasco, por sua vez, não conseguiu sustentar a vantagem conquistada nos primeiros minutos e vê a situação no G4 da série B ficar mais desconfortável.

Agenda da Série B do Brasileirão hoje

Dez confrontos serão realizados neste fim de semana, com a 30ª rodada da Série B do Brasileirão. Na reta final da temporada, as equipes seguem na briga para conquistar o acesso até a elite do futebol brasileiro, enquanto outras correm contra o tempo para não serem rebaixadas.

Por isso, não perca nenhum lance de cada um dos jogos na rodada e saiba quais são os duelos de hoje.

Sport 1 x 0 Bahia

Operário 0 x 1 Guarani

Ponte Preta 1 x 1 Ituano

Vasco x Náutico – 19h

Tombense x Londrina – 21h30

Novorizontino x Grêmio – 21h30

Chapecoense x CSA – Sábado, 17/08 às 11h

Brusque x Vila Nova – Sábado, 17/08 às 16h30

Sampaio Corrêa x Criciúma – Sábado, 17/08 às 19h

CRB x Cruzeiro – Sábado, 17/08 às 20h30

