Que horas é o jogo do Grêmio hoje na Série B (28/10)

Pela penúltima rodada da Série B do Brasileirão, o Tombense recebe o Grêmio nesta sexta-feira, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Que horas é o jogo do Grêmio hoje? O torcedor deve sintonizar a TV às 19h (Horário de Brasília) para acompanhar a partida do tricolor gaúcho.

Sem vencer por quatro rodadas, o Tombense tem busca a vitória nesta sexta-feira para escapar da zona de rebaixamento e permanecer na segunda divisão. Em décimo quarto lugar com 44 pontos, o time mineiro contabiliza dez vitórias, 14 empates e 12 derrotas.

Do outro lado, o Grêmio já garantiu o acesso até a Série A. Em terceiro lugar com 61 pontos, só quer a vitória nesta sexta para voltar à vice-liderança da Série B e consequentemente terminar a temporada na melhor posição possível para si. O time gaúcho contabiliza 16 vitórias, 13 empates e sete derrotas até aqui, sem perder por quatro rodadas.

Que horas é o jogo do Grêmio hoje ao vivo

O jogo do Grêmio hoje começa às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, nesta sexta-feira.

A transmissão é no Premiere, pay-per-view. O pacote de canais está disponível somente em operadoras por valor extra na mensalidade. Se você tem Sky, Claro, Oi e a Vivo entre em contato com a sua operadora.

Você também pode assistir na plataforma GloboPlay, no celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior

Onde assistir: Premiere

Internet: GloboPlay

Escalação do jogo do Grêmio

De acordo com o portal Gaúcha Zero Hora, confira as prováveis escalações do time hoje.

Escalação do Grêmio: Brenno; Léo Gomes, Bruno Alves, Kannemann, Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello, Lucas Leiva; Campaz, Elkeson e Gabriel Silva.

Escalação do Tombense: Felipe Garcia; Diego Ferreira, Ednei, Marcondes, Manoel; Zé Ricardo, Guilherme, Jean Lucas; Everton, Keké e Ciel

Jogos da rodada do Brasileirão hoje

Dez partidas serão disputadas pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a segunda divisão do torneio de futebol.

Esta é a penúltima rodada e por isso cada pontinho conta. Confira todos os jogos até aqui.

Brusque 0 x 0 CRB

CSA 1 x 0 Vila Nova

Novorizontino 1 x 4 Cruzeiro

Vasco x Sampaio Corrêa

Sexta-feira (28/10):

Bahia x Guarani - 19h

Londrina x Ituano - 19h

Sport x Opérario PR - 19h

Tombense x Grêmio - 19h

Ponte Preta x Náutico - 21h30

Sábado (29/10):

Chapecoense x Náutico - 19h

