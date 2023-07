Jogo do Grêmio hoje: transmissão Goiás x Grêmio ao vivo (30)

O Goiás recebe o Grêmio neste domingo, 30/07, no Estádio Serrinha, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), pela série A do Brasileirão. Com todas as informações, saiba qual canal transmite o jogo do Grêmio hoje ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje contra o Goiás

O jogo do Goiás e Grêmio hoje, 30 de julho, tem transmissão no Sportv e Premiere a partir das 18h30 (de Brasília). A disputa é válida pela 17ª rodada do Brasileirão. O clube gaúcho está em terceiro lugar na tabela, enquanto o time goiano está na parte de baixo.

Renato Gaúcho escalou os jogadores Gabriel Grando; Gustavo Martins, Bruno Uvini e Bruno Alves; João Pedro, Villasanti, Ronald (Mila) e Cuiabano; BItello, Ferreira e Suárez.

Já o Goiás do técnico Armando Evangelista entra em campo com Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo (Sidimar) e Sander; Willian, Morelli e Guilherme; Anderson Oliveira, João Magno e Vinícius.

Informações do jogo do Grêmio hoje

Data: 30/07/2023

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: estádio da Serrinha, em Goiânia

Onde assistir o jogo do Grêmio: Sportv e Premiere

Classificação atualizada do Brasileirão 2023

O Brasileirão 2023 vai terminar só em dezembro, então ainda não há definição de quem pode levar o campeonato, mas o Botafogo se mantém no topo desde o início. Veja a classificação atualizada e quais times estão na zona de rebaixamento.

1 Botafogo, 40 pontos

2 Flamengo, 31 pontos

3 Grêmio, 29 pontos

4 Fluminense, 28 pontos

5 Palmeiras, 28 pontos

6 Bragantino, 28 pontos

7 Athletico-PR, 27 pontos

8 São Paulo, 26 pontos

9 Cuiabá, 25 pontos

10 Cruzeiro, 23 pontos

11 Fortaleza, 23 pontos

12 Internacional, 23 pontos

13 Atlético-MG, 21 pontos

14 Corinthians, 19 pontos

15 Santos, 17 pontos

16 Goiás, 15 pontos

17 Bahia, 15 pontos

18 Coritiba, 14 pontos

19 América-MG, 10 pontos

20 Vasco, 9 pontos

