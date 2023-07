Jogo do Botafogo hoje - Foto: Reprodução Vitor Silva/Botafogo/Flickr

Jogo do Brasileirão será realizado neste domingo, 30 de julho

Jogo do Botafogo hoje: onde vai passar Botafogo x Coritiba (30)

Botafogo e Coritiba entram em campo neste domingo, 30, a partir das 16 horas (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro séria A, no Estádio Nilton Santos. Confira a seguir todos os detalhes da partida hoje e onde assistir o jogo do Botafogo hoje.

Que horas é o jogo do Botafogo hoje contra o Coritiba

A partida entre Botafogo e Fluminense hoje vai começar às 16h, pelo horário de Brasília, jogando no Estádio Nilton Santos, a casa do Fogão, na cidade do Rio de Janeiro.

O jogo é válido pela 17ª rodada do Brasileirão. O Fogão está na liderança do campeonato com 40 pontos, enquanto o Coxa ocupa a 18ª posição, e precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento.

Saiba qual foi a última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro

Onde assistir jogo do Botafogo x Coritiba ao vivo

O jogo entre Botafogo e Coritiba neste domingo terá transmissão ao vivo na TV Globo apenas para os estados do Rio de Janeiro, Paraná, RS, ES, SE, PB, RN, PI, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP e PE, e cidade de Juiz de Fora (MG).

É possível também assistir pelo Premiere, este com transmissão para todo o Brasil, porém é pago.

O técnico Bruno Lage deve traz no elenco de hoje os atletas Lucas Perri; Di Plácido, Philipe Sampaio, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá.

O professor Thiago Kosloski deve escalar Gabriel Vasconcelos; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Bruno Gomes, Matheus Bianqui e Andrey; Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Robson.

Quando é a final do Campeonato Brasileiro de 2023?

A previsão é que a série A do Brasileirão 2023 termine no dia 3 de dezembro, após 38 rodadas. A competição é disputada através de pontos corridos, ou seja, aquela equipe que tiver maior pontuação ao final da 38º rodada, ganha o título de campeão do Campeonato Brasileiro.

Em caso de igualdade de pontos, vale lembrar, os times devem seguir os critérios de desempate estabelecidos para a competição: número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, confronto direto e, em último recurso, sorteio. A regra do gol fora de casa não vale para o Campeonato Brasileiro.

Jogam na Série A desse ano os times: América-MG, Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco.