Jogo do Grêmio x RB Bragantino ao vivo: transmissão e horário (16/11)

Grêmio e RB Bragantino se enfrentam nesta terça-feira, 16, em partida da 33ª rodada do Brasileirão. O confronto ocorre a partir das 18 horas, na Arena do Grêmio, mas com transmissão na TV fechada. Veja então como assistir o jogo do Grêmio x RB Bragantino ao vivo.

Onde assistir jogo do Grêmio x RB Bragantino ao vivo?

A partida entre as equipes do Grêmio x RB Bragantino hoje, 16, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o SporTV transmite o confronto, com exceção para o Estado do RS. Já o Premiere, pay-per-view do campeonato, exibe o duelo para todo o país.

Data: 16 de novembro 2021

Horário: 18 horas (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio – Porto Alegre (RS)

Onde assistir jogo do Grêmio x RB Bragantino ao vivo: SporTV (menos RS) e Premiere

Como as equipes chegam para o confronto?

Depois de vencer o Fortaleza por 3 a 0 na última rodada, a equipe do RB Bragantino voltou ao G-4 do campeonato. O Massa Bruta está com 52 pontos, na quarta posição da tabela, e agora faz seu último duelo antes da final da Sul-americana. No sábado 20, a equipe disputa o título da competição diante do Athletico.

Por outro lado, a equipe do Grêmio perdeu para o América MG por 3 a 1 e está em situação muito delicada na tabela. O Imortal tem 29 pontos e ocupa a penúltima posição do campeonato. Atualmente, o clube está a sete pontos do Bahia – primeiro time fora da zona do rebaixamento.

Qual a provável escalação de Grêmio x RB Bragantino?

Com a final da Sul-americana daqui a quatro dias, o técnico Maurício Barbieri deve poupar alguns atletas do RB Bragantino. Já Vagner Mancini deve escalar força máxima para o jogo do Grêmio, que terá transmissão ao vivo da TV fechada. Veja as escalações:

Grêmio: Brenno; Vanderson (Rafinha), Geromel, Kannemann (Ruan) e Cortez; Lucas Silva, Sarará, Alisson, Ferreira e Elias; Diego Souza.

RB Bragantino: Julio Cesar; Weverton, Realpe, Natan e Weverson; Emi Martínez, Luciano e Pedrinho; Gabriel Novaes, Bruninho e Alerrandro.

