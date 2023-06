Jogo do Inter hoje ao vivo (03/06): onde vai passar Brasileirão na TV e online

Pela nona rodada do Brasileirão, o Santos e o Internacional se enfrentam neste sábado, 03 de junho, na Vila Belmiro, a casa do Peixe. O jogo do Inter hoje começa às 21h, horário de Brasília, e tem transmissão ao vivo. As duas equipes estão no meio da tabela com apenas um ponto de diferença entre elas.

Tanto Santos quanto Internacional foram eliminados da Copa do Brasil no meio da semana.

Quem vai transmitir jogo do Inter hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Inter hoje no SporTV, Premiere e GloboPlay neste sábado. Nenhuma emissora da TV aberta vai exibir o duelo do Brasileirão.

O canal SporTV está disponível apenas em operadoras de TV paga. Rembrandt Junior conta a história ao lado dos comentaristas Alexandre Lozetti e Ricardinho. Quem é assinante da Claro e Sky e tem a tecnologia 4K no aparelho pode assistir no SporTV 4K, com imagem e som em qualidade ultra HD.

O Premiere, pay-per-view do Brasileirão, também é uma opção ao torcedor.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Onde assistir jogo do Inter hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalações de Santos x Internacional

O técnico do Santos, Odair Hellmann, não terá Felipe Jonatan, Zabala e Marcos Leonardo, convocado pela Seleção Brasileira sub-20.

Para Mano Menezes, do Inter, os desfalques são Campanharo, suspenso, e Mauricio, Pedro Henrique, Gabriel e Aranguiz.

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim, Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi, Lucas Lima; Ângelo, Soteldo e Deivid Washington.

Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Nico Hernández, Renê; Johnny, Carlos de Pena, Matheus Dias, Alan Patrick; Wanderson e Luiz Adriano.

📝 Jogadores relacionados para o confronto com o Santos. pic.twitter.com/P1vjDx4UVq — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 2, 2023

Como foi o último jogo entre as equipes?

O último duelo entre Internacional e Santos aconteceu em 01 de outubro de 2022, na temporada passada, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

No Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Inter levou a melhor por 1 x 0, gol de Carlos de Peña aos 23 minutos do primeiro tempo. O elenco gaúcho somou os três pontos e se manteve na parte de cima da classificação, mas não ganhou o título brasileiro da temporada.

Confira os melhores momentos do último jogo entre as equipes.



Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Inter hoje vai ser Paulo Cesar Zanovelli da Silva, responsável pelo confronto contra o Santos na Vila Belmiro, na nona rodada do Brasileirão, neste sábado.

Os auxiliares escalados foram Victor Hugo Imazu dos Santos, Marcyano da Silva Vicente e o quarto árbitro Edina Alves Batista, experiente árbitra da FIFA.

Rodrigo Nunes de Sá será o responsável pelo VAR, árbitro de vídeo.

