Jogo do Inter hoje: onde vai passar Internacional x Corinthians hoje (5)

Sem vence por cinco rodadas no Brasileirão, o jogo do Inter hoje contra o Corinthians neste sábado, 05 de agosto, vai servir para reencontrar o caminho da vitória. Com time misto, o time gaúcho entra em campo às 18h30 (horário de Brasília) no Beira-Rio, com transmissão ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo do Inter hoje ao vivo?

O Inter enfrenta os paulistas do Corinthians hoje, 05, pela 18ª rodada do Brasileirão a partir das 18h30, com transmissão do Premiere e Globoplay. Por causa do horário, nenhuma emissora aberta vai exibir o duelo neste sábado.

O treinador Eduardo Coudet deve poupar titulares no jogo deste sábado já de olho no confronto contra o River Plate, no meio da semana. Em 12º lugar com 23 pontos, o clube deve entrar em campo com Rochet; Igor Gomes, Vitão, Renê, Nico Hernández; Rômulo, Campanharo, Bruno Henrique, Maurício; Pedro Henrique e Luiz Adriano.

Invicto por três rodadas, o Corinthians busca o quarto triunfo consecutivo para se manter longe da zona de rebaixamento do Brasileirão, em 14º lugar com 19 pontos. Sem Rojas, Paulhino e Cantillo, o técnico Vanderlei Luxemburgo vem com Cássio; Fagner, Gil, Murillo, Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon, Renato Augusto; Adson, Wesley e Yuri Alberto.

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes

VAR: Wagner Reway

Onde assistir jogo do Inter hoje: Premiere

Quem é o atual técnico do Internacional hoje?

O argentino Eduardo Coudet, 48 anos, é o treinador do Internacional hoje. Com a sequência de resultados ruins com Mano Menezes, a diretoria optou por repatriar o comandante até o fim de 2023 para disputar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

Coudet traz consigo a equipe técnica do auxiliar Lucho González, o preparador físico Octavio Manera, o auxiliar de preparação Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández. Esta é a segunda passagem do treinador, que comandou o clube em 2020 para treinar o Celta de Vigo, na Espanha.

Após pendurar a chuteira, o profissional passou por Rosario Central, Club Tijuana, Racing, Internacional, Celta e Atlético Mineiro no início de 2023.

Leia também:

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão Série B de 2023?