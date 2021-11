Jogo do Inter x Flamengo ao vivo, horário e transmissão (20/11)

Inter e Flamengo se enfrentam neste sábado, 20, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio Beira-Rio, a partir das 21h30, com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Inter x Flamengo ao vivo e tudo sobre o embate.

Onde assistir jogo do Inter x Flamengo ao vivo?

A partida entre as equipes hoje, 20, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto pelo SporTV e Premiere, pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data: 20 de novembro 2021

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio – Porto Alegre (RS)

Onde assistir jogo Inter x Flamengo ao vivo: Premiere e SporTV

Sonho do título e vaga na Libertadores

A vitória para os clubes neste sábado, 20, possui pesos diferentes. Para o Flamengo, o triunfo permite o clube continuar em busca do tricampeonato. O rubro-negro é o atual segundo colocado, com 63 pontos, mas está a oito do líder Atlético MG. Uma vitória mantém o time de Renato Gaúcho vivo na busca pelo caneco.

Por outro lado, o Inter segue de olho em uma das vagas para a Libertadores. O Colorado chegou a ocupar o G-6, mas sem conseguir engrenar na competição, caiu para o sétimo lugar. Um vitória garante a equipe gaúcha novamente na sexta ou quinta colocação. Mas para isso, terá que secar o Fortaleza e o Corinthians.

Qual a provável escalação de Inter x Flamengo hoje?

Em busca do triunfo, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. Se para o Mengo o triunfo mantem o clube na briga pelo título, para o Colorado os três pontos permitem o time se aproximar ou então entrar no G-6. Veja abaixo a provável escalação do jogo Inter x Flamengo, que terá transmissão ao vivo na TV.

Inter: Marcelo Lomba; Saraiva, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Lindoso e Edenilson; Taison e Patrick e Caio Vidal (Palácios).

Flamengo: Hugo (Diego Alves); Isla, David Luiz (Bruno Viana), Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho (Diego); Michael e Gabigol.

As equipes se enfrentaram no primeiro turno pela 15ª rodada, mas com goleada gaúcha por 4 a 0. Relembre:

