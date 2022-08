Jogo do Internacional x São Paulo feminino ao vivo (28/8)

O jogo do Internacional x São Paulo feminino hoje é válido pela primeira partida na semifinal do Brasileirão, marcado para começar a partir das 11h (Horário de Brasília), neste domingo, em 28 de agosto. Jogando no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, confira todas as informações do confronto a seguir.

O Inter passou pelo Flamengo nas quartas de final, enquanto o tricolor venceu a Ferroviária.

Onde assistir jogo do Internacional x São Paulo feminino hoje

O jogo do Internacional e São Paulo hoje vai passar no SporTV e ElevenSports, a partir das 11h (Horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal do SporTV é o grande responsável pelos direitos de transmissão do embate feminino neste domingo. O torcedor, no entanto, deve obter a emissora em sua programação entre as operadoras de TV por assinatura, já que é um canal pago.

Para aqueles que preferem acompanhar online, o serviço de streaming GloboPlay retransmite a semifinal feminina através da plataforma, disponível somente para assinantes no celular, tablet, computador e smart TV.

Não é assinante e não possui a TV paga? Relaxe torcedor, você tem a oportunidade de acompanhar de graça através do portal ElevenSports. O primeiro passo é acessar www.elevensports.com tanto pelo computador como pelo celular ou tablet.

Depois, é só procurar no mosaico o jogo do Inter e São Paulo neste domingo, com o símbolo do AO VIVO, escrito em vermelho e branco. Lembrando que não é necessário criar uma conta no site ou até mesmo ser assinante.

Caminho do Internacional e São Paulo no Brasileirão

Para chegar até a semifinal, tanto Internacional como São Paulo tiveram de passar por um longo processo de confrontos e fases.

Na primeira fase, o time do São Paulo terminou em segundo lugar na tabela de classificação com 35 pontos, somando onze vitórias, dois empates e duas derrotas, carimbando o seu passaporte para o mata-mata. Nas quartas de final, o tricolor feminino empatou no primeiro jogo, mas na volta venceu por 2 x 0, jogando no Morumbi. Agora, tem a honra de definir a volta também em casa, contra o Inter.

Já o Internacional terminou em 3º lugar com 33 pontos, com dez triunfos, três empates e duas derrotas, ficando atrás do próprio rival de hoje. Nas quartas de final elenco gaúcho venceu o Flamengo na primeira partida por 3 x 1, enquanto na volta o empate por 1 x 1 garantiu a classificação.

Agora, resta saber quem vai abrir vantagem no embate.

Corinthians x Palmeiras

Internacional x São Paulo

FINAL:

Corinthians ou Palmeiras X Internacional ou São Paulo

Quais são os jogos de futebol hoje?

Além da disputa na semifinal entre Internacional e São Paulo, o torcedor também tem a oportunidade de acompanhar outros confrontos neste domingo, 28 de agosto. Jogos no futebol nacional e internacional estão disponíveis.

Por isso, confira a seguir a programação dos principais jogos.

Brasileirão Série A

América MG x Atlético MG – 16h

São Paulo x Fortaleza – 16h

Botafogo x Flamengo – 18h

Cuiabá x Santos – 18h

Brasileirão Série B

Bahia x Vasco – 16h

Brasileirão Série C

Figueirense x Vitória – 17h

Brasileirão Série D

América RN x Caxias – 16h

Amazonas x Portuguesa RJ – 16h

Brasileirão Sub 20

Corinthians x Flamengo

Campeonato Francês

Nantes x Toulouse – 08h

Lorient x Clermont – 10h

Nice x Olympique de Marseille – 10h

Brest x Montpellier – 10h

Troyes x Angers – 10h

Reims x Lyon – 12h

PSG x Monaco – 15h45

Campeonato Italiano

Verona x Atalanta – 13h30

Salernitana x Sampdoria – 13h30

Fiorentina x Napoli – 15h45

Lecce x Empoli – 15h45

