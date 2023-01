Transmissão jogo do Inter hoje na Copinha e horário ao vivo - 04/01/2023

Internacional e Rosário Central jogam a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira, através do grupo 24. A bola vai rolar no jogo do Inter hoje às 17h15 (Horário de Brasília), direto da Arena Barueri, com transmissão ao vivo. Descubra como assistir e todos os detalhes no texto a seguir.

+ Quem são os maiores campeões da Copinha?

Como assistir jogo do Inter hoje na Copinha na TV?

O jogo do Internacional hoje contra o Rosário Central vai passar no SporTV, a partir das 17h15 (horário de Brasília) pela primeira rodada da Copinha nesta quarta-feira.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão começa a partir das 16h15, por conta da diferença no horário local.

A emissora está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo em qualquer lugar do Brasil.

Arena Barueri recebe a partida da Copinha nesta quarta. O local tem capacidade para 31 mil torcedores.

Como assistir jogo do Inter hoje na Copinha no celular?

Prefere assistir ao jogo da Copinha no celular? Então é só sintonizar no GloboPlay, plataforma de streaming, no horário marcado para acompanhar o embate da rodada.

O GloboPlay, entretanto, só pode ser acessado por assinantes. Dá para ver o conteúdo tanto no site (www.globoplay.globo.com) como no aplicativo.

Assinantes da TV paga podem acompanhar a retransmissão do canal no Canais Globo de graça.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, cidade de Barueri

TV: SporTV

LiveStream: GloboPlay

Grupo do Internacional na Copinha 2023

O Internacional caiu no grupo 24 após o sorteio da FPF (Federação Paulista de Futebol) no ano passado.

A equipe gaúcha vai disputar as três rodadas da fase de grupos com o Oeste (São Paulo), Fluminense (Piauí) e o Rosário Central (Sergipe), oponente desta quarta-feira. A cidade sede é Barueri.

Os dois primeiros de cada grupo (32 no total) avança para a segunda fase, onde jogam contra os rivais da chave ao lado. Por exemplo, o Inter poderá jogar contra Ska Brasil, Vitória, Aster ou Paraná.

GRUPO 24

1 Internacional

2 Oeste

3 Fluminense PI

4 Rosário Central

O Internacional tem título da Copinha?

Sim, o Internacional coleciona títulos na Copinha! O elenco gaúcho tem 5 taças em toda a sua história, conquistadas nos anos de 1974, 1978, 1980, 1998 e 2020.

A primeira conquista saiu em 1974, quando ganhou da Portuguesa na final após a prorrogação. Já em 1978 o Colorado venceu o Corinthians nos pênaltis.

Em 1980 superou o Atlético Mineiro no tempo normal e em 1998 levou a melhor diante da Ponte Preta na final entre os pênaltis.

Por fim, em 2020, foi a última vez que ganhou um título da Copinha. Diante do Grêmio, seu maior rival, empataram no tempo regular mas, por 3 a 1, levou a melhor nos pênaltis para conquistar o pentacampeonato.

Relembre a seguir no vídeo como foi a conquista gaúcha.



Onde assistir jogos da Copinha 2023 online e transmissão ao vivo

Jogos do Flamengo na Copinha 2023: tabela com dias e horários