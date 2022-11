Jogo do Juventude x Coritiba hoje: onde assistir e horário (02/11/2022)

Em feriado nacional, o Coritiba visita o já rebaixado Juventude nesta quarta-feira, pela 35ª rodada do Brasileirão na Série A no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo do Juventude x Coritiba hoje vai começar às 19h (Horário de Brasília), em disputa contra o rebaixamento do Coxa.

Onde assistir jogo do Juventude x Coritiba hoje ao vivo

O jogo do Juventude x Coritiba hoje tem transmissão do Premiere, às sete da noite, horário de Brasília, para todo o Brasil ao vivo.

A partida estará disponível no canal do Premiere apenas na TV fechada. Para adquirir o pay-per-view é necessário pagar valor extra na mensalidade da operadora.

Outra opção é assistir o GloboPlay, plataforma de streaming disponível no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

TV: Premiere

Online: GloboPlay no aplicativo ou site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Como vem Juventude x Coritiba no jogo de hoje?

O Juventude já está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na lanterna com 21 pontos, o elenco gaúcho contabiliza três vitórias apenas, além de 12 empates e 19 derrotas. O jogo desta quarta-feira serve apenas para cumprir tabela, onde a única opção é tentar somar pontos para não terminar a temporada na última posição.

Provável escalação do Juventude: César; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Paulo Miranda, Rodrigo Soares; Elton, Yuri, Jadson, Chico, Capixaba; Pitta.

Do outro lado, o Coritiba tem como principal objetivo nesta reta final da temporada escapar do provável rebaixamento até a segunda divisão. Em 16º lugar com 35 pontos, o time contabiliza 10 vitórias, cinco empates e 19 derrotas até aqui, com apenas um ponto a mais do que o Ceará, primeiro colocado na degola.

Provável escalação do Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Nathan Mendes, Leandro Castán, Chancellor, Rafael Santos; Bruno Gomes, Galarza, Jesús, Robinho; Alef Manga e Cadorini.

Quais equipes têm chances de rebaixamento?

Além do Coritiba, outras equipes também possuem grandes chances de rebaixamento até a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O Juventude é o primeiro rebaixado para a Série B. Último colocado com apenas três vitórias, o elenco gaúcho não tem para onde correr. Enquanto isso, Avaí, Atlético GO e Ceará também estão na zona de rebaixamento e brigam para evitar o pior na temporada.

De acordo com o estudo feito pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Avaí é quem tem a maior chance de rebaixamento, com 98.4%.

Confira todos os valores até o início da 35ª rodada.

Avaí - 98.4%

Ceará - 70.4%

Atlético GO - 59.9%

Cuiabá - 43.2%

Coritiba - 28.2%

