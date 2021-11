Jogo do Náutico x Avaí ao vivo, horário e escalação hoje (21/11)

Náutico e Avaí se enfrentam neste domingo, 21, no Estádio dos Aflitos, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola a partir das 19 horas, mas com transmissão da TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Náutico x Avaí ao vivo e tudo sobre o duelo.

Onde assistir jogo do Náutico x Avaí ao vivo?

A partida entre as equipes hoje, 21, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto em tempo real pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data : 21 de novembro 2021

: 21 de novembro 2021 Horário : 19 horas (horário de Brasília)

: 19 horas (horário de Brasília) Local : Estádio dos Aflitos – Recife (PE)

: Estádio dos Aflitos – Recife (PE) Onde assistir jogo Náutico x Avaí ao vivo: SporTV e Premiere

Náutico cumpre tabela e Avaí sonha com G-4

Sem pretensões no campeonato, a equipe do Náutico apenas cumpre tabela nas próximas duas rodadas do campeonato. O Timbu tem 52 pontos e está na oitava posição, sem chances de acesso, mas também sem probabilidades de cair para a terceirona.

Por outro lado, a equipe do Avaí está em quinto lugar na tabela, com 58 pontos, e com o confronto direto entre Guarani (4º) e Goiás (3º) o clube garante entre os quatro primeiros com o triunfo na partida.

Qual a provável escalação de Náutico x Avaí hoje?

Em busca do triunfo, o Leão vai com força máxima para a partida, em busca de entrar no G-4 a uma rodada para o término da competição. Veja então as prováveis escalações do jogo do Náutico x Avaí, que terá transmissão ao vivo da TV fechada.

Náutico: Anderson; Thassio, Camutanga, Rafael Ribeiro Guilherme Nunes (Luan); Rhaldney, Matheus Trindade, Matheus Jesus e Jean Carlos; Vinícius e Guillermo Paiva (Álvaro).

Avaí: Glédson; Edilson, Alemão, Betão e João Lucas; Bruno Silva, Jean Cléber e Lourenço; Copete, Getúlio e Vinícius Leite.

As equipes se enfrentaram no primeiro turno pela 18ª rodada, mas com triunfo do Avaí por 2 a 0. Relembre:

