Jogo do Ceará hoje (09/11/2022): onde assistir na TV e que horas começa

Na noite desta quarta-feira, o Avaí recebe o Ceará no Ressacada a partir das 19h (horário de Brasília). Com o objetivo de escapar do rebaixamento, o jogo do Ceará hoje é válido pela penúltima rodada do Brasileirão, com transmissão para todo o país ao vivo.

Quer assistir ao jogo de hoje ao vivo? Confira todos os detalhes no texto.

Onde assistir jogo do Ceará hoje no Brasileirão

O jogo do Ceará hoje vai passar no Premiere, às 19h (Horário de Brasília) ao vivo por todo o país.

Apenas na TV fechada, o pay-per-view está disponível para assinantes que pagam valor extra na mensalidade entre os canais de futebol. O jogo pode ser assistido em qualquer lugar do Brasil.

Se você gosta de assistir no celular, pode encontrar a transmissão no GloboPlay, plataforma de streaming da Globo ao vivo. Dá para acompanhar no aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv.

Onde vai ser o jogo do Ceará hoje?

O jogo do Ceará hoje e Avaí vai ser no Estádio Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina.

O espaço tem capacidade para receber 17.800 torcedores em confrontos do Campeonato Brasileiro. A torcida do clube catarinense promete lotar o estádio nesta quarta, assim como visitantes para apoiar o clube contra o rebaixamento.

O Ressacada é mais conhecido como a casa do Avaí.

AVAÍ já está rebaixado

O Avaí já está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em 19º lugar com 24 pontos, a única oportunidade do elenco é buscar uma melhor colocação na tabela até o fim da temporada. O elenco catarinense contabiliza sete vitórias, oito empates e 21 derrotas na temporada.

Confira os relacionados para a partida diante do @CearaSC. Os atletas Cortez (lesão no púbis), Bressan (panturrilha), Pottker (adutor da coxa), Rômulo (adutor), Bissoli (artralgia quadril), Raniele (adutor) e Guerrero (joelho) estão fora da partida.#TimedaRaça pic.twitter.com/qXpDC1tcvX — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) November 8, 2022

CEARÁ quer fugir do rebaixamento

Do outro lado, o Ceará vem na 18ª posição com 34 pontos, conquistados em seis vitórias, 16 empates e 14 derrotas no Brasileirão. Para escapar do rebaixamento, o Ceará precisa vencer o Avaí hoje e o Juventude na próxima rodada, enquanto precisa torcer por derrota do Atlético GO e Cuiabá nas rodadas.

Escalações:

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Kelvin, Raniele, Rafael Vaz, Natanael; Lucas Ventura, Bruno Silva, Eduardo, Renato; Muriqui e Rômulo

Provável escalação do Ceará: ​João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, David Ricardo, Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson, Fernando Sobral; Vina, Cléber e Diego.

Quando vai começar a Copa do Mundo?

Com o Brasileirão já acabando, o torcedor vai ter a Copa do Mundo da FIFA para curtir entre novembro e dezembro deste ano.

A Copa começa em 20 de novembro de 2022, com o jogo entre Catar e Equador, às 13h (Horário de Brasília).

Com a presença da Seleção Brasileira, serão três jogos por dia para assistir. A TV Globo, Sportv e o GloboPlay vão transmitir ao vivo e para todo o Brasil os confrontos da Copa.

São 32 seleções na briga pelo troféu mais importante do futebol. O Brasil tem status de favorito, assim como a França, Alemanha, Argentina e Portugal. Elas disputam a fase de grupos em três rodadas, onde podem avançar para as oitavas de final, depois quartas, semis e a final.

FICHA TÉCNICA:

Data: Quarta-feira, 09 de novembro de 2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

