Após queda de Tabárez, quem será o novo técnico do Uruguai?

Depois de 15 anos à frente da seleção uruguaia, chegou ao fim a era de Óscar Tabárez na Celeste. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) demitiu o treinador e toda sua comissão técnica nesta sexta, 19. Agora, a entidade analisa o mercado para decidir quem será o novo técnico do Uruguai e nomes conhecidos estão em pauta.

Quem será o novo técnico do Uruguai?

A AUF demitiu o treinador Óscar Tabárez, após a Celeste engatar quatro derrotas consecutivas e ver o sonho da vaga à Copa do Mundo 2022 ficar mais distante. No entanto, como o próximo jogo da seleção pelas Eliminatórias será somente em 2022, a entidade terá tempo para escolher quem mais lhe agrada para assumir o cargo.

O nome mais especulado na imprensa até então para ser o novo técnico do Uruguai é o de Diego Aguirre, treinador do Internacional-RS. O uruguaio já foi sondado em outras ocasiões para assumir a seleção, mas com a vaga em aberto, as chances nunca foram tão reais. No entanto, o comandante não é o único preterido.

Outros quatro nomes são especulados pela entidade, segundo apurou o GE com fontes na Associação Uruguaia de Futebol. Estão no radar da AUF os treinadores Alexander Medina (Talleres-ARG), Diego Alonso (sem clube), Fabian Coito (sem clube) e Pablo Repetto (sem clube). Com exceção de Medina, todos estão livres no mercado.

Entretanto, a escolha do novo técnico do Uruguai será feita sem pânico pela Associação, como afirmou o integrante do Comitê Executivo da AUF, Jorge Casales, em entrevista à Rádio Sport 890, de Montevidéu. “Vamos analisar de forma rápida, mas não urgente. Não vai ser iminente, mas já havíamos acertado que não iríamos avançar esta próxima etapa sem comunicar a decisão ao Tabárez”.

Como está o Uruguai nas Eliminatórias da Copa?

Sem vencer há cinco jogos, sendo quatro derrotas consecutivas, a seleção uruguaia não está em posição confortável nas Eliminatórias Sul-americanas. A Celeste ocupa o sétimo lugar do torneio, com 16 pontos, sendo um a menos que o Chile – atual quarto colocado da classificação.

No entanto, o novo técnico do Uruguai terá apenas quatro jogos para garantir a equipe na próxima edição da Copa do Mundo. Nas suas próximas partidas, os uruguaios enfrentam o Paraguai no final de janeiro e a Venezuela no início de fevereiro. Por fim, pegam o Peru e o Chile em março.

Trabalho de Tabárez na seleção do Uruguai

Conhecido como “El Maestro”, Tabárez estava no comando da Celeste há 15 anos. O treinador foi técnico do Uruguai nas Copas de 1990, 2010, 2014 e 2018, sendo o treinador que mais vezes comandou uma mesma seleção nos Mundiais.

Seu trabalho revolucionou o futebol uruguaio. A Celeste ficou de fora das Copas do Mundo de 1994, 1998 e 2006. No entanto, desde o retorno de “El Maestro” em 2006, os uruguaios não deixaram de participar de nenhum Mundial. Inclusive, chegaram a semifinal de 2010. Tábarez também venceu a Copa América de 2011.

O treinador comandou a seleção em 226 jogos, com 109 vitórias, 57 empates, mas 60 derrotas.