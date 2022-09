Jogo do Palmeiras hoje ao vivo: qual canal vai passar (10/09)

O Palmeiras recebe o Juventude neste sábado, 10 de setembro, no Allianz Parque, na capital paulista, pela 26ª rodada do Brasileirão, às 21h (Horário de Brasília). O jogo do Palmeiras hoje ao vivo tem transmissão ao vivo na televisão e online, por isso confira onde assistir a partida.

O Verdão soma 51 pontos na liderança do campeonato. Já o Juventude é o lanterna com 18 pontos.

Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje ao vivo?

O jogo do Palmeiras hoje vai passar no SporTV e Premiere, às nove da noite, pelo horário de Brasília, diretamente do Allianz Parque, na capital paulista.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, ambos os canais exibem a partida entre Palmeiras e Juventude neste sábado com exclusividade. No entanto, ambos só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. A narração é de Milton Leite com comentários de Maurício Noriega, Ricardinho e Salvio Spinola.

O Premiere, por outro lado, só pode ser adquirido em valor extra na mensalidade, entre R$ 59,90, até R$ 89,90 o pacote entre canais. O pay-per-view também está disponível em operadoras para todos os estados do país ao vivo.

ARBITRAGEM:

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

Árbitro Assistente 1: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Luanderson Lima dos Santos

Quarto Árbitro: Salim Fende Chavez

Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)

AVAR: Flavio Gomes Barroca

Observador do VAR: Sergio Cristiano Nascimento

Como assistir jogo do Palmeiras hoje online?

O torcedor também pode assistir ao jogo do Palmeiras hoje ao vivo através do GloboPlay, serviço de streaming para assinantes, em qualquer lugar do país.

A oportunidade serve para aquele torcedor que não tem a TV paga em casa. No entanto, para acompanhar a partida do Palmeiras e Juventude pelo GloboPlay, deve tornar-se assinante pelos valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 por mês, de acordo com o pacote e a programação.

O GloboPlay está disponível pelo aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV.

1 – Para assistir ao jogo do Palmeiras hoje ao vivo pelo celular, basta acessar o aplicativo do GloboPlay ou, se preferir, entrar pelo navegador do aparelho ou computador. Aí, clique em “já tenho um login” e, em seguida, digita o seu e-mail e a senha.

2 – Assim que entrar no aplicativo, a página inicial do GloboPlay será mostrada. Lembrando que é preciso ser usuário para ter acesso ao canal do SporTV ou Premiere na plataforma.

3 – Ao entrar no aplicativo, role a tela no touchscreen do celular e encontre a sessão de “Assista ao Vivo”, com todos os canais disponíveis na programação da Globo. Aí, basta encontrar a transmissão do jogo do Palmeiras e Juventude e assistir por onde e como quiser.

Provável escalação do Palmeiras hoje

Eliminado da Libertadores e também Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira não precisa poupar os seus jogadores daqui para frente. Por isso, apenas Jailson segue fora por lesão.

Bruno Tabata deve substituir Raphael Veiga, que também está machucado.

Provável escalação do Palmeiras hoje: Weverton; Piquerez, Murilo, Gustavo Gómez, Marcos Rocha; Danilo, Zé Rafael, Bruno Tabata; Scarpa, Dudu e Rony.

Já o Juventude possui uma leva de jogadores suspensos. Estão fora Elton, Bruno e Felipe Pires, por acúmulo de cartões. Ricardo Bueno, peça chave no ataque do clube, segue fora por lesão.

Provável escalação do Juventude hoje: Pegorari; Vitor Mendes, Rafael Forster, Renato Chaves; Jean, Rodrigo Soares, Chico, Paulo; Ruíz, Guilherme Parede e Pitta.

Classificação do Brasileirão Série A atualizada

O Campeonato Brasileiro na Série A tem 38 rodadas, disputado em primeiro e segundo turno. O primiero colocado será declarado o campeão da temporada, enquanto os outros três da parte de cima vão para a Libertadores.

Na parte de baixo da tabela, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

1 Palmeiras – 51 pontos

2 Flamengo – 44 pontos

3 Corinthians – 43 pontos

4 Internacional– 43 pontos

5 Fluminense – 42 pontos

6 Athletico PR – 42 pontos

7 Atlético MG – 40 pontos

8 América MG – 35 pontos

9 Goiás – 35 pontos

10 Santos – 34 pontos

11 RB Bragantino – 33 pontos

12 Fortaleza – 30 pontos

13 Botafogo – 30 pontos

14 São Paulo – 30 pontos

15 Ceará – 28 pontos

16 Cuiabá – 26 pontos

17 Coritiba – 25 pontos

18 Avaí – 24 pontos

19 Atlético GO – 22 pontos

20 Juventude – 18 pontos

