Jogo do Palmeiras hoje vai passar na Globo hoje? (7/8)

Pela 21ª rodada do Brasileirão, o Verdão enfrenta o Goiás no Allianz Parque, na capital paulista. O torcedor quer saber se o jogo do Palmeiras hoje vai passar na Globo, para não perder nenhum lance. A partida está marcada para às 16h (Horário de Brasília) neste domingo, 7 de agosto. Confira todas as informações a seguir.

O Palmeiras soma 42 pontos e é o líder do Brasileirão com vantagem de quatro pontos. Já o Goiás vem na 11ª posição com 25 pontos.

Onde assistir o jogo do Palmeiras hoje

O jogo do Palmeiras hoje terá transmissão da Globo e Premiere, a partir das quatro da tarde, pelo horário de Brasília.

Com exibição pela TV aberta, o canal da Globo vai passar o duelo entre Palmeiras e Goiás neste domingo, para os estados de SP, PE, MG, PA, MA, CE, PB, AL, BA, PR, SC, DF e RS, tanto na emissora principal como em afiliadas. Cléber Machado vai narrar o duelo, com comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Paulo Cesar de Oliveira.

Outra opção é acompanhar através do Premiere, pay-per-view disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Odinei Ribeiro é quem narra a partida, comentários de Richarlyson e Maurício Noriega.

Se preferir, o torcedor pode assistir online no Globo Play, streaming para assinantes.

Quantos jogos o Palmeiras venceu no Brasileirão 2022?

Líder absoluto do Brasileirão em 2022, o Palmeiras soma 12 vitórias, seis empates e duas derrotas em 20 partidas disputadas entre primeiro e segundo turno na temporada.

Como mandante foram dez jogos, totalizando 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante, entretanto, possui um dos melhores desempenhos com seis vitórias, quatro empates e nenhum jogo perdido, o que mostra porque o grupo paulista detém a melhor campanha na temporada.

Já são 33 gols marcados e apenas 14 sofridos, com o saldo de gols em 19, com aproveitamento de 70%, segundo dados da CBF.

