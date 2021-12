Jogo do Palmeiras x Ceará hoje: onde assistir, horário e escalações- 09/12

Pela última rodada do Brasileirão , as equipes de Palmeiras x Ceará encerram a temporada jogando nesta quinta-feira, 09/12, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri enquanto disputam na tabela. O confronto tem transmissão ao vivo para todo o Brasil portanto confira onde assistir ao jogo do Palmeiras hoje.

Onde assistir jogo do Palmeiras x Ceará hoje: O canal Space, na TV paga, e a plataforma de canais Premiere, em emissoras de TV fechada e por assinatura, vão transmitir o jogo da última rodada do Brasileirão em 2021 ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, cidade de Barueri, no Brasil

TV: Space (Menos SP)

LiveStream de onde assistir o jogo do Palmeiras hoje: HBO MAX (www.playhbomax.com) e Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com)

Escalação de Palmeiras e Ceará:

Com o elenco principal de férias, o Palmeiras deve entra em campo com os reservas. Já o Ceará deve colocar os principais jogadores para jogar.

Palmeiras: Vinicius; Garcia, Michel, Lucas Freitas, Vanderlan; Naves, Fabinho, Matheus Fernandes; Vitor Hugo, Giovani, Gabriel Silva.

Ceará: João Ricardo; Igor, Messias, Otávio, Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Fabinho, Vinicius; Mendonza, Lima; Jael

O Palmeiras, campeão da Libertadores e terceiro colocado no Brasileirão com 63 pontos, entra em campo nesta quinta-feira somente para cumprir tabela já que não tem pelo que brigar mais na competição. Na temporada, contabiliza 19 vitórias, 6 empates e 12 derrotas,ou seja, uma campanha exemplar que em alguns momentos deixou a desejar aos torcedores, mas que foi coroada com o título da Conmebol.

Enquanto isso, o Ceará deve entrar com toda a força necessária de seu plantel de jogadores para vencer a última rodada do campeonato. Em décimo lugar com 50 pontos, o elenco briga por uma vaga na Pré-Libertadores e, por isso, precisa da vitória hoje. Além disso, tem que torcer também por tropeços de Fluminense, América e Atlético Goianiense, que estão à sua frente na tabela.

No último jogo, o Palmeiras consagrou-se vencedor na disputa.

Rodada 38 do Brasileirão 2021: o que está em jogo no último dia?