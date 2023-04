Onde vai passar Palmeiras x Corinthians e horário do Dérbi - 29/04

Clássico paulista será disputado no Allianz Parque, a casa do Verdão, neste sábado

É dia de Dérbi Paulista! Neste sábado, 29 de abril, as equipes de Palmeiras x Corinthians disputam a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A no Allianz Parque, às 18h30 (horário de Brasília). O embate tem transmissão ao vivo na televisão e na internet.

Este será o encontro de número 376 na história do Derbi. O Verdão tem 133 vitórias contra 129 triunfos do alvinegro, de acordo com dados do portal Meu Timão. São 113 empates no total.

Qual canal vai passar Palmeiras x Corinthians hoje

A partida entre Palmeiras x Corinthians hoje não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor pode assistir ao clássico ao vivo no Premiere, pay-per-view do Grupo Globo.

Para quem quer acompanhar do conforto do sofá de casa é só entrar em contato com o operador e comprar o pacote de canais. Os valores variam de acordo com cada operadora e pacote.

O jogo do Palmeiras e Corinthians, válido pela terceira rodada do Brasileirão da Série A, ocorre às 18h30 (Horário de Brasília.

Assistir jogo do Corinthians online hoje

O Dérbi será transmitido no GloboPlay e também no aplicativo do Premiere. Quem não é assinante da TV paga pode assistir entre as duas plataformas, mas é preciso comprar o pacote para assistir.

Acesse o site do Premiere (www.premier.globo.com), e escolha qual combo quer assinar. Os valores vão de R$ 59,90 até R$ 89,90 ao mês.

O GloboPlay, serviço de streaming da Globo, está disponível para quem é assinante. Dá para ver no computador, tablet, smartv e celular.

Data: 29 de abril de 2023

Local: Allianz Parque - São Paulo (SP)

Onde assistir ao vivo: Premiere e GloboPlay

Horário do jogo do Palmeiras x Corinthians: 18h30 (horário de Brasília)

Escalações de Palmeiras x Corinthians

Em busca da segunda vitória no Brasileirão da Série A, Corinthians e Palmeiras vão ao jogo de hoje, às 18h30, com escalações alternativas. Isso porque os dois clubes terão confrontos da Libertadores no meio da semana.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony.

Enquanto isso, Danilo, ex-jogador do Timão, irá assumir o comando do elenco alvinegro neste sábado. Confira então abaixo as prováveis escalações:

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Matheus Bidu; Roni, Fausto Vera, Chrystian; Giuliano, Roger Guedes e Yuri Alberto.

Quem tem mais vitória Corinthians x Palmeiras?

Em toda a história do futebol, Palmeiras e Corinthians já se enfrentaram em 375 duelos, de acordo com dados do portal Meu Timão. O alviverde leva vantagem com 133 vitórias contra 129 do Corinthians, e 113 empates entre os dois.

O Palmeiras também sai na frente no quesito gols, colecionando 538 contra 491. A primeira partida do Derby Paulista aconteceu em 6 de maio de 1917, com a vitória do alviverde por 3 a 0, segundo o portal Meu Timão.

Corinthians 2 x 2 Palmeiras - 16/02/2023 - Paulista

Palmeiras 0 x 1 Corinthians - 13/08/2022 - Brasileirão

Corinthians 0 x 2 Palmeiras - 23/04/2022 - Brasileirão

Quem vai apitar?

O árbitro Wilton Pereira Sampaio vai apitar o jogo do Palmeiras x Corinthians neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os auxiliares escalados foram Guilherme Dias Camilo, Nailton Junior de Sousa Oliveira e o quarto árbitro Douglas Marques das Flores.

Com a presença do VAR, árbitro de vídeo, o responsável por analisar cada lance da partida vai ser Pablo Ramon Goncalves Pinheiro. O profissional observa os lances, entra em contato pelo rádio com o juiz no campo e, assim, ele poderá ver imagens no computador localizado à beira do gramado.

Para o Dérbi neste sábado, o total de 38 mil ingressos foram vendidos para a torcida alviverde, de acordo com o portal GE. Os valores vão de R$ 150 a R$ 300 e dá para comprar no site www.ingressospalmeiras.com.br.

