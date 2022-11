Jogo do RB Bragantino hoje onde assistir ao vivo e horário (05/11/22)

Precisando dos três pontos para entrar na zona de classificação à Libertadores, o América Mineiro vai jogar neste sábado contra o RB Bragantino. Com início às 19h (horário de Brasília), o jogo do RB Bragantino hoje é válido pela 36ª rodada do Brasileirão no Estádio Nabi Abi Chedid.

O Braga vem de vitória em cima do Avaí. Jogando em casa neste sábado, o clube paulista quer retomar o caminho das vitórias para tentar a vaga no G8 da classificação, em busca da Copa Libertadores na próxima temporada. O elenco vem na 13ª posição com 44 pontos em 11 vitórias, 11 empates e 13 derrotas.

Do outro lado, o América ocupa a nona posição da tabela com 49 pontos, somados em 14 triunfos, sete empates e 14 jogos perdidos. O Coelho precisa levar os três pontos para Belo Horizonte neste sábado para destronar o São Paulo da oitava posição e, assim, ocupar o G8 em busca da vaga da Libertadores.

Onde assistir jogo do RB Bragantino hoje ao vivo

O Premiere e o GloboPlay vão transmitir o jogo do RB Bragantinog hoje, às sete da noite (horário de Brasília) para assinantes de todo o país.

O pay-per-view é quem transmite a partida do Brasileirão neste sábado com exclusividade. O pacote de canais só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Vivo e a Oi.

Se você é assinante e prefere assistir pelo celular, dá para sintonizar o GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo. Com email e a senha de usuário acesse o aplicativo no seu dispositivo.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid

TV: Premiere

Online: GloboPlay

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Escalações:

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Luan Candido, Natan, Kevin Lomónaco, Aderlan; Raul, Lucas Evangelista, Helinho; Hyoran, Artur e Carlos.

Provável escalação do América MG: Matheus; Cáceres, Gonci, Eder, Marlon; Alê, Everaldo, Juninho; Benítez, Felipa Azevedo e Henrique.

Jogos da rodada da Série A do Brasileirão hoje

Com a reta final da temporada se aproximando cada vez mais, a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A apresenta dez jogos neste fim de semana, entre sábado, domingo e segunda-feira.

O destaque neste sábado, 05 de novembro, fica para o duelo entre Santos e Avaí, que pode rebaixar o time catarinense, além de Fluminense e São Paulo.

Confira os horários de cada jogo de hoje.

Sábado (05 de novembro):

16h30 - Santos x Avaí

16h30 - Fluminense x São Paulo

19h - RB Bragantino x América MG

19h - Goiás x Juventude

20h30 - Corinthians x Ceará

21h - Internacional x Athletico PR

Domingo (06 de novembro):

16h - Fortaleza x Atlético GO

16h - Coritiba x Flamengo

18h30 - Cuiabá x Palmeiras

Segunda-feira (07 de novembro):

20h - Atlético MG x Botafogo

