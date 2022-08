Equipes disputam o encerramento da décima sétima rodada da Série C do Brasileirão nesta segunda-feira

Jogo do Remo hoje ao vivo x Ferroviário (01/08): onde assistir Série C

O jogo do Remo hoje ao vivo vai ser contra o Ferroviário, segunda-feira em 1º de agosto, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida está marcada para começar às 20h (Horário de Brasília), no Estádio Evandro Almeida, em Belém. O jogo do Remo hoje terá transmissão ao vivo.

Onde assistir jogo do Remo hoje ao vivo

O jogo do Remo hoje ao vivo terá transmissão pelo DAZN, a partir das 20 horas. A partida encerra a 17ª rodada da Série C do Brasileirão no segundo turno.

Sem transmissão pela TV, a plataforma DAZN está disponível pelo valor mensal de R$19,90, através do site (www.dazn.com) ou aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV.

O clube alagoano tem 22 pontos e é o 11º na tabela da Série C, com três pontos a menos do último colocado na zona de classificação. Já o Ferroviário está na zona de rebaixamento com 16 pontos, na 17ª posição.

Informações do jogo Remo x Ferroviário hoje:

Data: Segunda-feira, 01/08/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Evandro Almeida, em Belém, no Pará

Arbitragem: Vinicius Gomes do Amaral

Como vai ser a segunda fase da Série C?

Sob novo formato, somente os oito primeiros na tabela de classificação é quem avançam até a segunda fase da Série C do Brasileirão em 2022.

A primeira fase é jogada em turno único, onde vinte equipes disputam 19 rodadas. A partir daí, os oito melhores avançam até a fase seguinte na competição. Os classificados são divididos em dois grupos com quatro cada, onde se enfrentam em jogos de ida e volta. Então, os dois melhores de cada grupo se garantem na Série B do Brasileirão de 2023, enquanto os primeiros lugares jogam a final pelo título.

Em meio tempo, os quatro últimos da tabela serão rebaixados para a quarta divisão do futebol brasileiro, também chamada de Série D.

Escalação do jogo do Remo x Ferroviário

Provável escalação do Remo hoje: Zé Carlos; Celsinho, Daniel Felipe, Marlon, Leonan; Paulinho Curuá, Marciel, Anderson Paraíba, Leandro Carvalho; Bruno Alves e Brenner. Técnico: Gerson Gusmão

Provável escalação do Ferroviário hoje: Jonathan; Mateus Pivô, Vitão, Fredson, Matheus Reis; Emerson, Alemão, Emerson Souza, Dudu Silva; Ian e Edson Cariús. Técnico; Francisco Diá

Quem é o líder da Série C?

O Mirassol é o líder da Série C do Brasileirão em 2022 até a décima sétima rodada. Os oito primeiros avançam para a segunda fase, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a quarta divisão.

1 Mirassol – 32 pontos

2 Paysandu – 30 pontos

3 ABC – 27 pontos

4 Botafogo PB – 27 pontos

5 Volta Redonda – 26 pontos

6 Botafogo SP – 26 pontos

7 Figueirense – 26 pontos

8 Aparecidense – 25 pontos

9 Vitória – 25 pontos

10 São José – 23 pontos

11 Remo – 22 pontos

12 Ypiranga – 22 pontos

13 Manaus – 22 pontos

14 Altos – 21 pontos

15 Confiança – 20 pontos

16 Floresta – 19 pontos

17 Ferroviário – 16 pontos

18 Atlético CE – 16 pontos

19 Campinense – 15 pontos

20 Brasil de Pelotas – 14 pontos

