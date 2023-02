Onde assistir o jogo do Remo x Independente hoje de graça (05/02/23)

O Remo estreia no Campeonato Paraense neste domingo, 5 de fevereiro, contra o Independente. A bola vai rolar no Estádio Evandro Almeida, em Belém, pela primeira rodada. O jogo do Remo hoje vai começar às 17h (Horário de Brasília) com transmissão de graça na televisão e online.

Onde vai passar o jogo do Remo hoje ao vivo

O jogo do Remo hoje tem transmissão na TV Cultura (PA) e Youtube às 17h, horário de Brasília.

Com exclusividade, a TV Cultura do Pará exibe o duelo entre Remo e Independente pela primeira rodada do Campeonato Paraense neste domingo. A emissora é a detentora dos direitos de transmissão do torneio este ano.

Além de acompanhar na televisão, o torcedor também pode sintonizar o canal da TV Cultura no Youtube, site de vídeos gratuito. Basta acessar o navegador ou o aplicativo do Youtube para assistir ao jogo do Remo hoje.

Outra opção é sintonizar no RemoTV, no Youtube, para acompanhar ao vivo o duelo.

Como funciona o Campeonato Paraense?

O Campeonato Paraense é disputado em cinco fases: a primeira fase, quartas de final, semifinal, disputa do terceiro lugar e a final.

Doze equipes disputam a primeira fase do torneio estadual do Pará. Elas são divididas em três grupos de quatro cada, onde jogam por oito rodadas contra os adversários dos outros grupos. Ao fim da primeira fase, os dois primeiros de cada grupo avançam para as quartas, enquanto os dois melhores no terceiro lugar também.

O mata-mata começa nas quartas de final. Todas as fases decisivas são disputadas em ida e volta. Depois, os vencedores vão para a semifinal, onde quem ganha vai para a final e quem perde briga pelo terceiro lugar.

A Federação Paraense de Futebol ainda não definiu as datas do mata-mata.

