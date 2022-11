Corinthians x Coritiba: onde assistir ao jogo do Corinthians hoje (09/11/22)

Nesta quarta-feira de futebol, 9, o jogo do Corinthians hoje vai ser contra o Coritiba, a partir das 19h (Horário de Brasília), direto do Estádio Couto Pereira, na capital paranaense. A partida é válida pela 37ª rodada do Brasileirão, a penúltima na temporada. O Timão já está classificado para a Libertadores, enquanto o Coxa se salvou do rebaixamento.

O jogo do Corinthians hoje tem transmissão do Premiere, às 19h (Horário de Brasília).

Qual canal vai passar jogo do Corinthians hoje ao vivo

O jogo do Corinthians hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, às 19h (Horário de Brasília), ao vivo para todos os estados do país ao vivo.

Disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra, o pay-per-view transmite o jogo do Brasileirão nesta quarta-feira em todo o Brasil. Entre em contato com a operadora para adquirir o pacote de canais de futebol.

Outra opção para assistir é a plataforma de streaming GloboPlay. Dá para assistir no aplicativo para celular, tablet, computador e Smartv.

Confira no vídeo como foi a última partida entre as equipes.



Informações do Corinthians na temporada 2022

O Corinthians já está classificado para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores. Por isso, o duelo desta quarta-feira serve apenas para cumprir tabela e buscar a melhor colocação ao fim da temporada.

O ano de 2022 do Corinthians não deixou a desejar, embora não tenha conquistado títulos. No Campeonato Paulista, o elenco alvinegro foi eliminado pelo São Paulo na semifinal, enquanto na Libertadores perdeu para o Flamengo nas quartas de final.

Na Copa do Brasil, o Corinthians alcançou a final de maneira gloriosa e reencontrou o Flamengo. No primeiro jogo empate sem gols, enquanto na volta o Rubro-Negro venceu a final nos pênaltis.

No Campeonato Brasileiro, o alvinegro ocupa a quarta posição com 64 pontos, com 18 vitórias, dez empates e oito derrotas com aproveitamento de 59%.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Rafael Ramos, Balbuena, Robert, Bruno Melo; Fausto Vera, Maycon, Giuliano; Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Jogos da penúltima rodada do Brasileirão

A reta final do Campeonato Brasileiro na Série A se aproxima cada vez mais. Nesta quarta-feira, a penúltima rodada ou 37ª rodada traz disputas que prometem agitar a tabela de classificação.

Confira os jogos e os horários.

São Paulo x Internacional

Quarta-feira (09 de novembro):

19h - Coritiba x Corinthians

19h - Fluminense x Goiás

19h - Avaí x Ceará

20h30 - Fortaleza x RB Bragantino

21h30 - Juventude x Flamengo

21h30 - Palmeiras x América MG

21h30 - Atlético GO x Athletico PR

Quinta-feira (10 de novembro):

20h - Botafogo x Santos

20h - Atlético MG x Cuiabá

